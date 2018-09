Rapsodija golova na Maksimiru: Dinamo petardom svladao Inter

SUSPENZIJA TOPLAKA

Razočaran nekim sudačkim odlukama, trener Intera oštro je napao suca u Koprivnici te je zaradio suspenziju od tri utakmice pa u Maksimiru neće moći voditi svoju momčad.

Samir Toplak nakon pobjede nad Bednjom u Kupu (3-0) nije bio sretan stanjem u momčadi:

- Ostvarili smo ono što je u Kupu najvažnije, a to je prolaz. Rutinski smo prošli i to je najbitnije. Druga je stvar potvrda mog razmišljanja kako je sedam do osam igrača trenutno ispod nivoa koji Inter traži pa su zasluženo tamo gdje jesu.