Bjelica: Oršić je trebao pucati penal, ali Petko je dobro zabio

Rekao sam prije utakmice da želim aktivan rezultat kao protiv Ferencvaroša. Sigurno nas očekuje još 90 teških minuta u Trondheimu, ovo je samo prvo poluvrijeme. Čeka nas još puno znoja, trke i borbe, vjerujem da ćemo biti još bolji, rekao je odmah nakon utakmice trener Nenad Bjelica.

Može biti zadovoljan raspletom situacije Dinamov strateg koji je još jednom napravio odličan posao. Bilo mu je lakše jer je Petković zabio za vodstvo već u osmoj minuti. Dinamo je na kraju zasluženo slavio 2-0, zabio je i Oršić.

- Došao je rani gol, dobro smo ih skautirali i znali smo da su njihovi ofenzivni vezni igrači izuzetno opasni po gol. U defenzivi sa dvije 'šestice' u ofenzivi sa Ademijem i Olmom više ofenzivno i stvorili dosta prilika iz kojih smo dvaput zabili, a mogli smo i više. Ekipa kojih u zadnjih 10 utakmica nije završila bez zabijenog gola, a nama nisu zabili, to je veliki uspjeh - objasnio je Bjelica.

Nakon promašenog penala u Budimpešti, Petković je uzeo loptu i zabio gol iz penala Rosenborgu. No, takav nije bio dogovor u svlačionici, ali...

- Petković je bio određen da puca jedanaesterac, ali ne ako je na njemu faul. Teško je tu bilo sa klupe sugerirati, ali on je bio samouvjeren i dobro je ušao u utakmicu i na kraju zabio. Trebao je pucati Oršić, ali Bruno je jako dobro šutnuo i zabio.

Novopečeni reprezentativac Oršić odigrao je dobru partiju, ali bilo je na terenu još potencijala za reprezentaciju.

- Cijela momčad u defenzivni odigrala kvalitetno. I Dilaver i Perić. I veza je pomagala obrani, i krila bekovima. Dino samo potvrđuje ono što svi znamo o njemu. Dino Perić je nadareni stoper, nakon Oršića i Petkovića koje smo dali reprezentaciji, vjerujem da će on biti sljedeći koji će se nametnuti izborniku Daliću. On je najbolji hrvatski stoper kad je u pitanju iznošenje lopte. On će vjerujem biti budućnost hrvatske reprezentacije. Sjajno igra, samo mu neostaje malo iskustva - rekao je Bjelica.

Također, prvi je put na Maksimiru VAR tehnologija bila spremna za korištenje, ali u dvojbenoj situaciji talijanski suci nisu posegnuli za korištenjem iste. Stoper gostiju igrao je rukom, a snimka se nije ni pregledavala.

- Jučer sam na pressici rekao da je tu još puno interpretacija za korištenje VAR-a, ovo su iskusni suci koji u Italiji imaju VAR ja mislim već dvije godine. Teško mi je to vidjeti sa terena, ali bio sam u komunikaciji sa četvrtim sucem koji mi je rekao da su suci komunicirali, ali da nije bilo ničega - rekao je Bjelica, ali je HRT imao informaciju kako snimka ipak nije bila pregledana:

- Pa zašto smo ga onda doveli? Svaku polemičnu situaciju VAR mora provjeriti- prokomentirao je strateg Dinama.

Bolje su 'modri' izgledali u obrani u drugom dijelu, a tako će morati odigrati i u Trondheimu kako bi se na Maksimiru opet orila himna Lige prvaka.

- Na poluvremenu smo se mobilizirali da svi radimo za Stojanovića. Rekli smo si sami: Ajmo' danas svi za 'Stoju' raditi, ajmo' mu pomoći i u drugom poluvremenu nije više bilo tolikih problema. U uzvratu treba pobijediti i ići na pobjedu. Znamo da nam 2-0 ništa ne garantira. Mi smo što se tiče ozljeda i kartona išli neokrznuti. Nemamo utakmicu za vikend, možemo utakmica pripremiti maksimalno kvalitetno. Morat ćemo u Norveškoj bti na maksimum maksimuma. Oni će tamo napasti, to znamo. Bit će prostora za nas, morat ćemo to iskoristiti. Morat ćemo biti na vrhunskom nivou - objasnio je Bjelica i završio:

- Navijačima ćemo nadam se omogućiti da gledaju Ligu prvaka, a oni svojim ponašanjem neka zasluže da budu na tim utakmicama.