Bjelica: Premije za naslov sam se odrekao, ali pišem si titulu! Ona iz 2018. godine nije moja

Dinamo pogledam uvijek kad mogu, gledao sam više drugo nego prvo poluvrijeme protiv Slaven Belupa, Bruno Petković je pokazao klasu, kaže Nenad Bjelica, kojega iz Fenerbahčea nisu zvali mjesec dana

<p><strong>Nenad Bjelica</strong> dva mjeseca nije trener <strong>Dinama</strong>, kad su u Maksimiru on i njegov bivši klub pregovarali o uvjetima raskida ugovora, jedna od stvari o kojoj se pričalo je bila i premija za naslov prvaka. <strong>Niko Kovač </strong>i njegov brat Robert dobit će premiju za Bayernov naslov prvaka, Bjelica je s Dinamom odradio 26 kola, stvorio je nedostižnu prednost sa svojom momčadi, a o premiji za naslov kaže:</p><p>- Odrekao sam se premije za naslov kad sam potpisivao raskid ugovora s Dinamom.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bjeličin rastanak s Dinamom</b></p><p>Bjelica, dakle, neće kao njegov bivši suigrač iz reprezentacije Niko Kovač dobiti premiju jer je to sam htio, odnosno odrekao se toga. Za raskid ugovora s Dinamom Bjelica će od kluba dobiti oko 1,2 milijuna eura bruto. </p><p>U trenerskoj biografiji stoje mu dva naslova prvaka s Dinamom. Onaj 2018. i 2019. godine.</p><p>- Onaj prvi naslov prvaka iz 2018. nije moj, došao sam posljednje kolo, ali zato ovaj smatram svojim. Onaj si prvi ne pišem, ali ovaj ću si pisati - rekao nam je bivši trener "modrih".</p><p>Prije dvije godine na klupi je naslijedio Nikolu Jurčevića, kad je Dinamo slavio naslov prvaka. Bjelica je rekao da će svoju medalju dati Mariju Cvitanoviću, koji je bio trener prije njega i Jurčevića. Poručio je kako je to Cvitanovićev naslov.</p><p><strong>Igor Jovićević</strong> i Nenad Bjelica imali su dobru suradnju kao trener prve i druge momčadi. Nije sporno kako Jovićević jako cijeni Bjelicu. Dinamo u Velikoj Gorici u subotu može i matematički potvrditi naslov prvaka, a za očekivati je da Jovićević kad se naslov osigura spomene i svojeg prethodnika.</p><p>- Dinamo pogledam uvijek kad mogu. Gledao sam više drugo nego prvo poluvrijeme protiv Slaven Belupa. <strong>Bruno Petković</strong> je pokazao klasu, odličan je - nahvalio je svojeg bivšeg igrača Nenad Bjelica.</p><p>Tjednima ga se već povezuje s Fenerbahčeom. Turski mediji su jedno vrijeme svaki dan pisali o tome kako Bjelica sigurno dolazi u Istanbul, čak su pisali i o igračima koje misli dovesti. Nije sporno kako je Bjelica bio u pregovorima s turskim velikanom, ali je očito negdje zapelo.</p><p>- Meni se nitko od čelnika Fenerbahčea nije javio već mjesec dana - kaže Bjelica i nastavlja:</p><p>- Razgovarali jesmo, ali nakon toga od njih nije bilo doslovno ničega. Kako sad stvari stoje, neću završiti u Istanbulu. Ne javljaju se. Što se tiče Betisa, to sam vidio u španjolskim medijima. To su špekulacije. Nikakvog kontakta s njima nije bilo.</p><p>Nenad Bjelica čeka novi trenerski posao. Nekoliko je puta ponovio kako mu se nigdje ne žuri. </p>