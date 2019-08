Bjelica proslavio 48. rođendan: Želja?! Naravno, Liga prvaka...

Bijela košulja mu je najdraža, vjerojatno će je odjenuti i večeras, stavit će bočicu vode na rub trenerskog prostora i s prekriženim rukama krenuti po svoj drugi ulazak u elitu. Stajat će 90 minuta, i dinamovci se nadaju kako će njihov klub dovesti pred vrata skupine Lige prvaka po sedmi put.

Jučer, 20. kolovoza, Bjelko je proslavio 48. rođendan. Želju je jednostavno pogoditi, to je, naravno, ulazak u Ligu prvaka. Lani Dinamo nije uspio, Young Boysi su na kraju uz sudački poguranac rastužili Maksimir, ali ovaj Dinamo u Budimpešti je pokazao svu svoju klasu, raskoš i moć. To treba ponoviti protiv Rosenborga u Maksimiru.

Nenadu Bjelici jučer smo čestitali rođendan i poželjeli da ponovno 21. kolovoza dođe do velike pobjede u Ligi prvaka. Tog je datuma prije šest godina sa svojom Austrijom Beč u Maksimiru pobijedio Dinamo 2-0 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Bila je to pobjeda koja mu je otvorila vrata elite, pa neka se sad na isti datum, šest godina kasnije, to ponovi. Tu su večer 2013. godine dinamovci bili protiv Bjelka, a večeras će svi disati za njega i njegove igrače.

- Mi smo ulaskom u posljednje pretkolo Lige prvaka ispunili svoj cilj, osigurali smo barem skupinu Europske lige, a sad idemo po Ligu prvaka. To je naša velika želja - rekao nam je jutro nakon čarobne noći “modrih” u Budimpešti Dinamov trener.

Dobro poznajemo Bjelicu, on je jedan od onih trenera koji imaju čvrst gard, ali isto tako kod njega nikad, ali baš nikad, nema podcjenjivanja niti jednog suparnika. Ne voli kad se nešto smatra gotovim, vječiti je optimist, tako da sigurno vjeruje u ulazak u Ligu prvaka. Tome je posvetio posljednjih nekoliko mjeseci. Prošle je sezone Dinamo imao briljantnu europsku jesen, proljeće je također bilo dobro i, da nije bilo sudačkih pogrešaka u Lisabonu, Zagrepčani bi vjerojatno igrali u četvrtfinalu Europske lige. No i osmina finala bila je uspjeh kojemu se u Maksimiru nitko nije nadao, povijesni rezultat. Svaka čast Europskoj ligi, ali Liga prvaka je ipak nešto puno veće. Naći se u ždrijebu s takvim velikanima, to je san za svakog pravog, istinskog dinamovca. To je i Bjeličin san, šest godina poslije bečke Austrije.

Eirika Hornelanda, trenera Rosenborga, poznaje vrlo dobro. Prije dvije godine ga je kao trener Lecha izbacio u pretkolu Europske lige dok je Norvežanin sjedio na klupi Haugesunda. Uzvrat je Bjelica dobio 2-0.

- Podrška naših navijača važnija nam je nego ikad, borimo se za još tri domaće utakmice s najvećim europskim klubovima. Siguran sam da će ih biti 25.000 - rekao je Bjelica prošli tjedan, a Maksimir posljednjih dana trese navijačka euforija. U prodaju su puštali i dodatne ulaznice. Norvežane čeka “plavi pakao”. Nenad Bjelica je osiguravanjem europskog proljeća postao jedan od najboljih trenera Dinama u novijoj povijesti. Ulazak u Ligu prvaka samo bi to potvrdio. Samo da se izbori elita, a onda će i tamo ova momčad sigurno biti jako opasna za mnoge.