Bjelica savjetuje: Ovo je sustav s kojim Dalić neće pogriješiti

Nenad Bjelica bio je gost Sportkluba. Bivši trener Dinama komentirao 4-2 poraz Hrvatske od Engleske. Istaknuo je da je Engleska zaslužno pobijedila i da su bili konkretniji na terenu.

- Iskoristili su sve naše greške kojih je za ovu razinu bilo možda malo previše. Treba istaknuti da je Hrvatska stvarno odigrala dobro prvo poluvrijeme. Bila je čvrsta, bila je dosta agresivna, vršila je visoki presing. Nije Englezima puno dozvoljavala, iako je u nekoliko situacija, kad bi se Kane spustio primiti loptu, naša obrana ostavljena na jednom dosta širokom prostoru i dosta nam je teško bilo braniti Gordona i Maduekea. Nije bilo nekakvih opasnih situacija, golovi su pali nakon individualnih grešaka i lošeg branjenja kornera - istaknuo je Bjelica i nastavio da smo bolje trebali braniti kornere.

- Drugo poluvrijeme nije više bilo tako dobro, energetski smo dosta pali, nismo dobro izašli u drugo poluvrijeme. I nakon trećeg gola praktički je gol visio u zraku. Na životu nas je držao Livaković i zahvaljujući njemu nismo doživjeli veći poraz. Možemo se uhvatiti za to prvo poluvrijeme koje je bilo izuzetno kvalitetno i u kojem smo jako dobro parirali Englezima - rekao je Bjelica.

Hrvatsku čeka prvo ogled s Panamom, pa zatim slijedi Gana, a što bi Bjelica mijenjao?

- Teško mi je reći s ove distance, ne poznavajući situaciju unutar momčadi, što je u ovom trenutku najbolje napraviti da bi momčad bolje izgledala protiv Paname. Izbornik je tamo na licu mjesta, vidi igrače svakodnevno, zna kako dišu, zna kako se osjećaju energetski, puno razgovara s njima – i u emocionalnom i u fizičkom smislu. Sve je to važno, ima na raspolaganju 26 zdravih igrača i siguran sam da će odabrati najbolje. On je već najavljivao da će protiv Paname i Gane najvjerojatnije igrati s četvoricom u obrani, tako da je logično da se igra 4-2-3-1 ili 4-3-3. To su sustavi koje smo mi igrali i kad nismo imali kvalitetno, klasično desno krilo. Mislim da u ovom trenutku u Marcu Pašaliću imamo jednog krilnog igrača koji je prodoran, koji ima dobar šut, koji je opasan po gol, koji ima dobar centaršut. Mislim da, ukoliko se odluči za taj sustav, sigurno neće pogriješiti, ali to je odluka izbornika koji je na licu mjesta s igračima i zna kako dišu i zna kako se osjećaju. Siguran sam da ćemo se energetski dobro pripremiti za tu utakmicu, da ćemo biti na dobrom nivou i da ćemo uz pomoć naših navijača doći do tri boda koja su nam neophodna da bismo prošli grupnu fazu - zaključio je.