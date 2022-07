Bjelica se osvrnuo na suđenje prije početka sezone: Moramo popričati, on ima odgovornost

Mi očekujemo tretman kao i kod drugih klubova. Taj tretman nije bio kao kod ostalih klubova koji se bore za vrh tablice. Do tog razgovara će doći jako brzo, započeo je trener Osijeka Nenad Bjelica za RTL prije početka nove sezone HNL-a.

Pripreme su iza njih, a u subotu, 16. srpnja, Osječani u novu sezonu HNL-a kreću protiv Gorice na domaćem terenu. U toj će utakmici imati neke nove igrače na raspolaganju.

- Zadovoljan sam s rosterom. Vratili smo s posudbe Belju, vratili smo Adriana Leona Barišića. Malo smo pomladili ekipu. Prioritet je proći prvog protivnika na putu prema Europi. Na kraju prošle sezone je došlo do zamora materijala. Puno pritiska, puno posla, tako da svašta se moglo dogoditi, nisam bio sretan s nekim stvarima unutar kluba. Apelirao sam na neke stvari koje smo morali promijeniti kako bi bili konkurentni u hrvatskom nogometu - objasnio je Bjelica.

Prošle je sezone bilo spominjanja suđenja s Bjeličine strane, često su se znali i posvađati na terenu, a ni kazne nisu bile strane. Ali trener Osječana potrudit će se da ovako ne bude ove sezone.

- Nismo još obavili razgovor s gospodinom Brunom Marićem. Do tog razgovora će doći. Mi očekujemo tretman kao i kod drugih klubova. Taj tretman nije bio kao kod ostalih klubova koji se bore za vrh tablice. Do tog razgovara će doći jako brzo. On je upoznat sa svime što se događalo. Odgovornost je na njemu. Njega ćemo prozivati ako ne bude osigurana regularnost prvenstva. On će biti odgovoran - zaključio je.

