Bjelica: Sjajan treći gol? Haha, Nino Bule je glavni za prekide

Dinamo je upisao još jednu prvenstvenu pobjedu, modri su bez većih problema u sklopu 10. kola svladali (2:0) Rudeš. Nenad Bjelica ovoga je puta bio iznimno zadovoljan igrom, pa i zalaganjem svojih igrača...

- Zaslužena pobjeda moje momčadi, pobjeda nam niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. Na vrijeme smo zabili prva dva gola, pa smo uspješno odradili posao kraju. Zadovoljan sam što smo ovaj ciklus završili uvjerljivom pobjedom, sada imamo dva dana odmora, pa nastavljamo s pripremama za ono što nas čeka u sljedećom periodu - rekao je Bjelica, pa se okrenuo prekrasnoj akciji za treći gol Dinama:

- Haha, za to se obratite Nini Buli, on je glavni i odgovorni urednik za naše napadačke prekide. On kod mene ima potpunu slobodu, smije izmisliti što god želi, dok se defenzivnim prekidima bavi Rene Poms. Oni imaju slobodu, tako da su odgovorni kada nešto ispadne ovako dobro. Jučer smo dvaput na treningu vježbali tu akciju, sretan sam što smo uspjeli iz toga zabiti.

Je li stoperski par Rrahmani - Lešković bilo i uigravanje za Slovačku?

- Ma nije, tako je možda ispalo. Trebali su zaigrati Perić i Lešković, ali je Perić dobio temperaturu. Čak je i Theophile osjetio kvadriceps, pa smo ostali samo na dva zdrava igrača. Lešković i Rrahmani su danas odigrali savršeno, još je Rrahmani i zabio.

Ove sezone već je 12 različitih igrača zabijalo za Dinamo?

- To je dobro, kod nas se nitko ne ističe, svi zabijaju. Mislim da dovoljno zabijamo, negdje smo na dva zabijena gola po utakmici, ali to može i bolje. Stvaramo prigode, ali i promašujemo. Zadovoljan sam napadačkim učinkom momčadi, tu puno sudjeluju naši vezni i krilni igrači, pa Hajrović je već šest golova zabio u Europi. Kod nas uvijek netko iskoči.

Kakvo je stanje s ozlijeđenim igračima?

- Moro trenira s nama, sada je igrao i zabio protiv Varaždina, on već mjesec dana trenira normalno. Naš plan je bio da prvo odigra 30, pa 45 minuta, a sada bi u prijateljskoj utakmici mogao odigrati i svih 90 minuta. Leovac ide na jedan specijalistički pregled u München, možda će morati na operaciju. Ali to ne bi bilo ništa strašno, za dva tjedna bi bio opet s nama. On može trenirati na 80%, ali čim ide preko toga osjeća bolove - rekao je Bjelica, pa završio:

- Šitum trenira s nama, sljedeći tjedan bi mogao odigrati prijateljsku utakmicu, dok stanje s Majerom prema zadnjim analizama nije dobro. I vrlo je vjerojatno da će i on morati na operaciju. Knežević sljedećeg tjedna kreće s laganim treninzima.

Trener Rudeša Marko Lozo bio je puno kraći...

- Za mene dosta iscrpljujuća utakmica, tek sam novi ovdje, s momčadi sam odradio tri-četiri treninga. Dobro smo otvorili utakmicu, radili ono što smo htjeli, kontrolirali dio utakmice koliko smo mogli. Vidio sam snimku prvoga gola, bili smo i dobro pozicionirani, ali kvaliteta jednog Gavranovića koji uđe u međuprostor je tu presudila - rekao je Marko Lozo, pa dodao:

- Tako smo primili i drugi gol, praktički na akcije koje smo uvježbavali na treninzima, znali smo kako ih braniti, ali mi tu padnemo. To su detalji koji čine razliku između vrhunskih, dobrih i loših momčadi, a mi težimo biti dobra momčad. I hvatati neke automatizme. Realno, izgubili smo, ali u ovoj utakmici vidio sam puno više pozitivnih nego negativnih stvari. Nismo se raspali, ali žao mi je što smo energetski pali u finišu, Dinamo je to znao iskoristiti.

Čime biste bili zadovoljni do polusezone?

- Nama je svaka utakmica teška, nama je najvažnije da do kraja polusezone držimo priključak u borbi za ostanak. Mi realno danas ne možemo igrati moderan nogomet, teško ova momčad može igrati tranziciju, posjed i reposjed - završio je Lozo.