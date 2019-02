Bjelica: Spremamo se za Plzen, ali sad nam je najbitniji Rudeš

Igrati za GNK Dinamo je velika motivacija za svakog igrača. Moji su igrači maksimalno motivirani i koja god jedanaestorica sutra istrči dat će sve od sebe, rekao je Nenad Bjelica prije susreta protiv Rudeša.

Dinamovci su odradili pripreme u turskom Beleku i sad je pred njima prva utakmica nastavka prvenstva protiv gradskih susjeda iz Rudeša u subotu na Maksimiru

- Imamo širok kadar koji mi daje velike mogućnosti u izboru. Nemamo se od čega odmarati, ulazimo u sezonu. Uvijek prvu utakmicu ne znaš gdje si i koliko si napravio u pripremama jer se igrački nismo bitno promijenili. Pitanje je fizičke forme koliko smo se dovoljno pripremili. Fokus nam je Viktorija Plzen, ali igračkom kvalitetom i u ovakvom stanju kakvom smo mislim da ćemo biti u stanju pobijediti Rudeš - rekao je trener Dinama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova je utakmica identična onoj na otvaranju prvenstva kad je Rudeš na opće iznenađenje (1-1) uzeo bod 'modrima'. Bio je to trenutak koji je očito dobro trznuo Dinamo jer su se nakon toga zaredale četiri pobjede i remi s Rijekom.

- Bio je to jedan trenutak u sezoni kad su me upoznali u drugome svijetlu. Tada nisam bio dobar i smiren Nenad Bjelica, već onaj ljut. Zato ja igrače, ali i oni mene upoznaju u svim situacijama. Nije moguće od samog početka sve znati tko je kakav i kako će tko reagirati. Ne toleriram da se ijedna utakmica propusti, neovisno o kojoj se radi - kup, prvenstvo, prijateljska, Europska liga. Tada su to igrači shvatili i napravili smo neke promjene. Ta je utakmica bila određeni pokazatelj da nekim igračima trebamo dati šansu, a drugima mogućnost da odu.

Ipak, u njihovom susretu u desetom kolu Dinamo je kao favorit s rutinskih 3-0 slavio na Kranjčevićevoj. I u nadolazećoj je utakmici Bjeličina momčad neosporni favorit. Bjelica će u tom susretu biti bez tri igrača - Šunjića, Gavranovića i Kadziora koji su ozlijeđeni, dok zbog kartona neće biti Danija Olma.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Očekujem da će se braniti i prepustiti nam posjed lopte. Pripremali smo se za takav način igre Rudeša jer znaju da ne mogu ući s nama u neku otvorenu utakmicu. Ako ćemo biti ozbiljni, skoncentrirani mislim da možemo pobijediti. Mi idemo pobijediti utakmicu, u ovom trenutku nam je najvažnija utakmica sa Rudešom. Možda ono što pokažemo protiv njih nećemo pokazivati protiv Istre ili Viktorije - jasan je Nenad Bjelica.

Dinamo je doveo Komnena Andrića i Atiemwena, dva najbolja pojedinca prve polusezone u HNL-u. U Slaven je na posudbu poslan Luka Menalo, a Mario Budimir otišao je u iranski Persepolis, a kako ističe Dinamov strateg, nema potrebe za dovođenjem još nekog igrača.

- Uvijek se mogu dogoditi promjene, eventualno odlasci nekih igrača, ali za mene je prijelazni rok gotov. Ipak, može doći do minimalnih promjena, ali bez obzira na to ode li neko mislim da neće biti potrebe za novim igračima - zaključio je trener 'modrih'.