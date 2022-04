Bjelica: Veseli nas što nas Bilić vidi kao konkurenta za naslov

Još samo šest kola ostalo je do kraja prvenstva, a euforija u Slavoniji nikad veća. Baš nikada Osijek nije bio ovako blizu naslovu. U samoj završnici sezone Osječani pušu Dinamu za vratom s dva boda zaostatka.

U fantastičnom raspoloženju i još boljoj atmosferi Osijek će u subotu dočekati fenjeraša Hrvatski dragovoljac u 31. kolu Prve HNL. Ovakve utakmice uvijek su najteže jer su bodovi već unaprijed upisani.

- Jugović i Škorić neće biti na raspolaganju, Jugović osjeća list, Mile ima problem sa zglobom. Od utorka bi trebali biti u treningu. Caktaš ima kartone, svi su ostali su na raspolaganju. Jako dobro smo radili ovaj tjedan i jedva čekamo utakmicu - rekao je Nenad Bjelica u najavi utakmice protiv Hrvatskog dragovoljca.

Klub iz Sigeta je na posljednjem mjestu i vrlo vjerojatno ćemo ga sljedeće sezone gledati u drugom rangu, ali na proljeće se promijenila cijela momčad. Stigli su brojni igrači i trener iz Rijeke i pokazali kvalitetu.

- Mi puno puta kažemo da si stvaramo pritisak, jesmo favoriti, ali igramo protiv protivnika koji je pokazao visoku kvalitetu i dobru energiju. Nemaju što izgubiti i to je najopasnije. I protiv Dinama, Rijeke, Lokomotive bili su više nego konkurentni. To je skupina mladih i gladnih igrača koji se žele dokazati. Čeka nas tvrd orah. Potpuno druga su ekipa u odnosu na jesen, puno novih igrača i novi trener, imali su jako dobrih utakmica. Mi smo se kompletirali, imamo skoro cijelu ekipu na raspolaganju, vjerujem da će svi dati sve od sebe - rekao je Bjelica.

Cilj je u ovih šest kola pobijediti sve, kada bi to uspjeli, vjerojatno bi bili prvaci, konstatirao je jedan novinar, a Bjelica odgovorio.

- Vidjet ćemo. Fokusirali smo se na Dragovoljac. Samo mislimo o toj utakmici, ne želimo se zamarati onim što dolazi. Imat ćemo puno posla u sutrašnjoj utakmici, vjerujem da ćemo biti na visokom nivou i da ćemo doći do tri boda. Poslije ćemo razmišljati o ostalim utakmicama - kazao je Bjelica.

Bivši izbornik Slaven Bilić je u jednom intervjuu analizirao sve momčadi u borbi za naslov prvaka, a o Osijeku je napisao da cijelu sezonu igra u visokom intenzitetu i da su igrači većinu sezone u 'crvenom', odnosno potrošeni.

- Vidim odličnu atmosferu, odličnu energiju na utakmicama, imamo 25 raspoloženih igrača, mislim da ćemo izgurati sezonu bez problema do kraja s visokom energijom i s visokim intenzitetom, kako je to nazvao kolega Bilić. Vjerujem da to možemo, ekipa je dobro pripremljena, veseli nas ta analiza u kojoj nas stavlja u ozbiljnog konkurenta za naslov - odgovorio mu je strateg Osijeka.

Osijek se muči s realizacijom ove sezone, a posebno fali rasni golgeter koji će zabiti desetak golova. Fiolić, Caktaš i Bohar najbolji su strijelci sa osam golova, Lovrić je na osam, ali tek jedan je zabio u dresu Osijeka. Bi li Osijek bio već sad na prvom mjestu da ima napadača koji će zabiti više od deset golova, zanimalo je okupljene.

- Ne znam što bi bilo kad bi bilo. Imali smo Miereza s 22 gola pa nismo bili prvi. Naši golovi su raspoređeni, vrlo je važno da Caktaš, Lovrić, Mance koji je došao i zabio vrijedne golove, da su dali svoj doprinos. Vjerujem da ćemo svi zabijati do kraja sezone i da ćemo se radovati. Ima sezona kao prethodna gdje imate napadača koji zabija sve moguće, a onda dođe jedna gdje nije tako - kazao je Bjelica.

Većina igrača je na raspolaganju pa će imati slatke brige u sastavljanju početne jedanaestorice.

- Imam dosta slatkih problema u obrani i napadačkom dijelu. Vraća se Ramon, Topčagić je odlično igrao u Koprivnici. Vraća se Lovrić, Žaper, tu je Kleinheisler, slatke brige. Imam velik izbor igrača.

Prije osam godina Osijek je igrao protiv Dragovoljca u Gradskom vrtu, ali tada su okolnosti bile drugačije. Borio se za ostanak. Osječani su remizirali i na kraju ostali u Prvoj HNL, a sada se bori za naslov prvaka.

- Pratio sam, bio sam u Klagenfurtu bez posla. Drago mi je da je Osijek uspio, nadam se da će i sutra biti bolji. Tada je remi bio dovoljan pa je ostao u ligi. Nadam se da ćemo sutra ostati u borbi za vrh.

Velika je euforija u gradu, navijači dišu uz igrače i cijela Slavonija sanja titulu.

- Osjećamo tu atmosferu, osjeti se u gradu naboj i želja da uspijemo u našim nakanama. Želimo gledati samo prvu sljedeću utakmicu, nadam se da ćemo doći do te utakmice u Zagrebu protiv Dinama koja će nam biti jako bitna. Prvo Dragovoljac, a onda sve ostalo. Sretni smo što smo sudionici jedne sezone u kojem su se navijači vratiti klubu i žive opet s nama. Mi osjećamo to - rekao je šef osječke momčadi.

A sutrašnji džoker mogao bi biti Antonio Mance. Na polusezoni se vratio s posudbe i oduševio. Ulazio je s klupe protiv Istre i Dinama te donio dvije vrijedne pobjede.

- Malo me ozljeda zaustavila, nastavio sama raditi i gledam da dam maksimum na svakom treningu i utakmici te da doprinesem ekipi što je više moguće u borbi za titulu. Fokusirani smo maksimalno, svaka utakmica je novo dokazivanje. Dragovoljac nema što izgubiti, igraju rasterećeno, mislim da će biti dobra utakmica. U zadnjih desetak dana bio sam na nekoliko druženja, bilo je puno ljudi. Osjeti se pozitivna atmosfera oko kluba, to nam laska i znači puno, to nam je motiv da damo više na terenu - zaključio je napadač Osijeka.

Najčitaniji članci