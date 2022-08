Bjelica: Vi se bavite uzrokom naše krize! Kada dobiješ šamar, nemaš istu energiju kao prije

Atmosfera u Osijeku je turobna, pa možda nikad gora. Poraz od Lokomotive, ispadanje od Kizilžara iz Konferencijske lige pa potom nova blijeda predstava i remi protiv Slaven Belupa te novi poraz od Istre bacili su Osječane u nokaut. Nakon svega toga navijači traže odlazak Nenada Bjelice. Sve što je moglo krenulo je po zlu. Sezona nije mogla gore početi za Osijek.

Iz ove crne rupe bijelo-plavi pokušat će se izvaditi u nedjelju od 18.55 kada u Gradski vrt dolazi opasni Varaždin u sklopu petog kola HNL-a.

- Od ponedjeljka se pripremamo za utakmicu, odigrali smo jednu prijateljsku u kojoj smo dali šansi dvadesetorici igrača, neki su ovaj tjedan trenirali smanjenim intenzitetom kao što su Fiolić, Kleinheisler, Leovac, Lovrić. Od četvrtka su u treningu s momčadi. Za razliku od Čeberka, Žapera, Nejašmića koji treniraju individualno. Žaper nije u treningu. Vidim da se pisalo da trenira, netko vam loše špijunira i daje informacije. Svi ostali su bili vrijedni, pokušali smo igračima podignuti samopouzdanje kroz golove, vidjet ćemo što nam je donio tjedan protiv Varaždina - rekao je Nenad Bjelica u najavi utakmice.

Je li u ovoj krizi Bjelica izgubio podršku svlačionice, zanimalo je prisutne.

- Ja imam odličan odnos sa svlačionicom, sa svim igračima, nemam nikakav problem. Najveći problem je što ne pobjeđujemo. Dečkima koji su postigli rekordne rezultate u zadnje dvije godine mogu biti samo zahvalan. Ne možemo biti sretni zbog zadnjih 20 dana, ali to se ne može promijeniti. Moj odnos prema igračima nikad se neće promijeniti, bio ja tu ili ne. Zahvalan sam na svemu što su napravili, borili su se za vrh, ali sad smo u jednoj teškoj fazi. Oni imaju moju podršku, ali ne znam imam li ja njihovu. To njih pitajte - rekao je Bjelica.

Osijek je u prijateljskoj utakmici u srijedu pobijedio Croatiju iz Đakova 7-0. Glavni cilj bio je napuniti igrače samopouzdanjem, a neki su možda i izborili mjesto u prvoj postavi protiv Varaždina.

- Imao sam jedan plan do srijede, a od srijede su se nametnula dvojica, trojica. Moram tražiti u ovoj situaciji najspremnije koji mi daju takav dojam, za ono što nas čeka u nedjelju. Iz treninga u trening neki igrači su mi dali jako dobru vibraciju i energiju. Ti vidiš u treningu tko hoće, a tko je blokiran i kome je teže. Trebaju nam lavovi koji će u ovoj kompliciranoj situaciji preuzeti odgovornost i tko je spreman boriti se 90 minuta - kazao je Bjelica pa nastavio:

- Bit će promjena, bilo je u svim utakmicama. Malo sam utakmica ponovio istih 11 kad nije funkcioniralo, tražim rješenje, Mijenjao sam sustav, igrače. Bez obzira što naša igra nije bila dobra u Puli, ne mogu nikome prigovoriti da nije htio. Prije gola imamo šansu za gol, nakon toga primamo gol. Tu možemo samo zajednički izaći iz te faze uz puno rada i želje.

A kako izaći iz ove krize?

- Sve je psiha, ovi igrači su ostvarili najbolje rezultate u klupskoj povijesti, glava se malo promijenila. Podložni su utjecaju svega što se događa oko mene, ljudi su od krvi i mesa, čitaju, gledaju slušaju, sve je psiha i sve ide iz glave. Možeš biti najpripremljeniji na svijetu ako nemaš dobru psihu. Pričamo s igračima, želimo da uživaju u igri, da maknemo im tu blokadu koja im ne dozvoljava pokazati sav svoj potencijal. Nemamo što raditi na fizičkoj spremi, mogu trčati dvije utakmice. Imamo taj problem, pokušat ćemo kroz razgovore vratiti ekipu da funkcionira kao u najboljim danima.

U javnost je procurila informacija kako je Borussia Mönchengladbach poslala ponudu za Belju, ali trener Osijeka tvrdi kako su to dezinformacije. Na pitanje koji je uzrok ove krize, bio je poprilično odrješit prema novinaru.

- Bavite se vi uzrokom, sad svi pričaju o posljedicama, bavite se vi uzrokom. Nema to veze s trenutnom situacijom. Postoji uzrok, bavite se vi s tim. Neka se bavi onaj čiji je posao ha, phhh.

Nenad Bjelica se na kraju prošle sezone sukobio s Upravom, šuškalo se o njegovom odlasku, ali ipak je ostao. No, to je, uz trenutačnu rezultatsku krizu, sve itekako utjecalo na njega. Nema više tu energiju, a samim time ni Osijek ne igra ni približno kao prošle sezone. Što se promijenilo?

- Ne mogu funkcionirati kao prije. Dogodile su se neke stvari koje utječu na mene, ja nisam robot, čovjek sam od krvi i mesa. Osijek je Nenad bjelica, u trećem mjesecu sam rekao, a to je isto i danas. Ne bi trebalo biti. Rekao sam i tada. Ne bi smio jedan klub ovisiti o energiji jednog čovjeka. Ja to govorim dvije godine, ali ne reagira se. Bio sam ponosan dok sam ja vukao ovu lokomotivu, kad su takve stvari izlazile, to me činilo ponosnim. Ovo me ne čini ponosnim. Zašto lokomotiva ima manje goriva, ne znam. Kad se analizira uzrok, doći će se do zaključka,. Kad dobiješ par šamara nemaš baš istu energiju kao prije šamara. Pokušavam dati sve od sebe, nije mi lako. Emocije se ne mogu kupiti na tržnici, a ni energija, prošetao sam baš, al nisam našao. Dajem svoj maksimum, radim posao najbolje što znam, vidjet ćemo gdje će nas to odvesti - rekao je Bjelica pa dao koju riječ o Varaždinu:

- Mlada i poletna ekipa, dobro posložena, odličan trener. Osvježenje su za HNL, ne samo zbog rezultata već i igre koju pružaju. U svim utakmicama su pokazali visoku kvalitetu, ne samo protiv Dinama i Hajduka. Neopterećeno će doći igrati na naš stadion i pokušati doći do pozitivnog rezultata. Mi gledamo sebe, ako posložimo kockice u glavi koje su pobrkane, onda se možemo nadati pobjedi. Kroz trening,razgovore i podizanje atmosfere, možemo doći do prave energije i da možemo pobijediti Varaždin u nedjelju.

Društvo na presici pravio mu je Vedran Jugović.

- Ozračje bi bilo bolje da smo u pozitivnom nizu, ali to je sastavni dio nogometa. Nama preostaje samo da probamo što prije izaći iz krize, a izlazi se pozitivnim rezultatom. Puno smo pokušavali pričom i na sve načine, ali najbrže će nas vratiti pozitivan rezultat i čvrsto vjerujem da će to biti već protiv Varaždina.

Kakvo je stanje u svlačionici?

- Predugo smo skupa, jedni druge poštujemo i tako stručni stožer nama od prvog dana iskazuje poštovanje, ne vidim zašto bi nakon jedne krize se promijenilo bilo što. Svašta se piše i priča, ima puno neistina, mi imamo jedan te isti zajednički cilj, a to je da Osijek bude dobar i da pobjeđuje. Svi smo u tome zajedno do kraja - rekao je pa zaključio:

- Šokirao nas je poraz od Kizilžara, to nas je uzdrmalo. Mi se jedino možemo vratiti na onaj put s pozitivnim rezultatima, bili smo dvije godine nošeni pozitivom i i sjajnim rezultatima. To je jedini put, trening i utakmica. S druge strane, sigurno da kad uđeš u takav jedan negativan niz da se samopouzdanje naruši, da igrači osjećaju taj neki dodatni pritisak, ali imamo ekipu koja ima dovoljno iskustva da bismo trebali što prije naći izlazak iz ove situacije. Moramo preuzeti odgovornost na sebe. Kada to napravimo, već od nedjelje će stvari krenuti nabolje.

