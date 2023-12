Bjelica za 24sata: Pojačanja iz HNL-a? Ne odlučujem samo ja... Jedini cilj nam je ostanak u ligi!

Ciljevi? Kratko i jasno, jedini cilj je ostanak u ligi. Ništa drugo se od nas ne očekuje. Union Berlin je zadnje tri sezone bio u grupnim fazama Konferencijske i Europske lige, pa sada Lige prvaka, dovedena su i dobra pojačanja poput Gosensa, Bonuccija, Vollanda, Fofane..., ali rezultat je izostao. Ne znam što se dogodilo, ali naš jedini cilj je ostanak u ligi, kaže nam Nenad Bjelica (52).

Hrvatski stručnjak ni ovoga puta nije dugo bio bez kluba, Bjelica je početkom listopada napustio Trabzonspor, a krajem studenog stigao u Union Berlin. A cijela priča oko preuzimanja njemačkog bundesligaša trajala je vrlo kratko.

- Kad je Union Berlin smijenio bivšeg trenera kontakt je uspostavljen preko mog agenta koji radi u Njemačkoj. Bio sam jedan od tri-četiri kandidata za preuzimanje Uniona, odradio jedan razgovor s njima i onda su se odlučili za mene. Sve smo se brzo dogovorili, već nakon tog prvog razgovora imao sam jako dobar osjećaj oko svega - priča nam Bjelica, pa nastavlja:

- Sigurno da je ovo veliki korak u mojoj karijeri, znamo da nema puno hrvatskih trenera u Ligama petice. Ivan Jurić je godinama u Serie A, on je tamo trenerski odrastao, praktički je u Italiji domaći trener, dok je Niko Kovač tu u Njemačkoj. Teško je Hrvatima doći na ovakvo tržište, Slaven Bilić je prije bio u Engleskoj, Igor Tudor je radio u Italiji i Francuskoj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ipak, Bjelici ovo nisu bili prvi razgovori s klubovima iz Liga petice...

- Pa rekao bih da već 10-ak godina pokušavao doći do Liga petica, a već sam s takvim klubovima odradio 7-8 razgovora. Bilo je tu ponuda iz Njemačke, Italije..., nikad ništa od toga nije izašlo u javnost. I na kraju bi ti klubovi išli na sigurnije varijante, odlučivali se za domaće ljude. Predstavnici Uniona Berlina su odlučili drugačije, i zbog mog poznavanja njemačkog jezika, i zbog svega što sam napravio u 16 godina trenerske karijere, ali i zbog toga što sam po profilu sličan svom prethodniku.

'Pomoćna trenerica zna puno o nogometu'

I na klupi Union Berlina debitirali ste u Ligi prvaka!

- Da, ovo mi je treći klub koji vodim u Ligi prvaka, malo sam u to sve kao "pao s Marsa", haha. Ali, to su specijalne utakmice za svakog igrača i trenera, jako je lijep osjećaj opet voditi klub u tom natjecanju. Željeli smo prekinuti taj negativan niz, do njihovog isključenja to je bila izjednačena utakmica, a kad smo zabili gol - kao da nam je ponestalo samopouzdanja. U nas se uvukao nekakav strah, tek smo na kraju uspjeli opet biti opasni. Bilo bi nezasluženo da smo pobijedili, ali smo morali dobiti s obzirom na to da smo dugo imali igrača više.

U vašem stožeru danas je samo jedan Hrvat - Danijel Jumić.

- Njemački klubovi imaju svoj sustav, svoje ljude, klub ima svog kondicijskog trenera i trenera golmana.

Zanimljivo, u vašem stožeru je i jedna žena, pomoćna trenerica Marie-Louise Eta.

- To je u nogometu veliki raritet, takve stvari nisu još uobičajene. Moram priznati da je Marie-Louisa dobar trenerica, ima veliko znanje o nogometu, bivša je nogometašica, čak i osvajačica Lige prvakinja. Zbog ozljeda je morala završiti karijeru, pa je prionula trenerskom poslu. Dobro funkcioniramo, pomaže mi u radu, daje dobre informacije o pojedincima, ali i cijeloj momčadi.

Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Odgođena vam je utakmica s Bayernom, to se i ne čini kao loša stvar.

- Iskreno, dobro nam je došla ta odgoda. Doputovali smo iz Brage, imali dug put, u petak odradili samo pola treninga. Momčad je bila umorna poslije utakmice s Bragom, tu sam promijenio sustav igre (iz 3-5-2 je momčad prešla u 4-1-4-1), igračima je to bila novost. A znamo kakav je Bayern, s njima je teško igrati u Münchenu, pogotovo u ovakvom stanju u kakvom smo mi bili. S njima ćemo igrati u siječnju, tad ćemo biti drugačiji, neki će nam se igrači vratiti, malo ćemo se pojačati, pa će to biti ravnopravnija utakmica.

'Sportski direktor odlučuje o pojačanjima'

A ubrzo vas u Ligi prvaka čeka obračun s Real Madridom.

- Ma nama je najvažnija utakmica Borussia Mönchengladbach, sav fokus nam je na tom dvoboju. Tu utakmicu igramo na Olimpijskom stadionu koji je rasprodan već 15-ak dana, tako da je to velik događaj za klub, igrače, ali i mene. Imamo još neke šanse dohvatiti 3. mjesto u skupini, za to moramo dobiti Real i dočekati povoljan rezultat iz Napulja. Uživat ćemo u toj utakmici, ali sad nam je fokus samo na Borussiji Mönchengladbach.

Hoćete li ove zime inzistirati na HNL pojačanjima, kao što ste to radili kao trener Trabzonspora?

- Ma nismo još ni razgovarali oko pozicija na kojima bi tražili igrače ove zime, tek moramo sjesti i odlučiti što ćemo tražimo. I onda mogu o imenima. Sigurno ću imati neke prijedloge, ali u Union Berlinu postoji cijeli sustav, od skautske službe do sportskog direktora. U Dinamu, Osijeku i Trabzonu sam imao jako velik utjecaj na dolaske novih igrača, tu će me se slušali, ali o svemu odlučuje sportski direktor. HNL? Zašto ne? Znam da tamo igra dobrih igrača, a ako netko bude zanimljiv i meni i skautima, mogli bi reagirati.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Union Berlin je danas 16 utakmica u nizu bez pobjede, jeste li se ikad našli u takvoj situaciji?

- Ne, nikada! Kärnten i Lustenau sam preuzimao dok su bili zadnji na prvenstvenoj ljestvici, uspio sam ih podići, vjerujem da ću to napraviti i s Union Berlinom. I Trabzonspor je prije mog dolaska imao šest-sedam utakmica u nizu bez pobjede, ali takav niz od 16 utakmica bez slavlja nikad nisam doživio.

'Optimist sam uoči Europskog prvenstva'

Kako komentirate ždrijeb "vatrenih" na Europskom prvenstvu?

- Skupina je teška, dobili smo u skupini moćne reprezentacije. Italija je europski prvak, Španjolska pobjednik Lige nacija, dok nam je Albanija mala nepoznanica. I oni napreduju, tako da će to biti tvrda utakmica, čak bih rekao da će nam lakše biti protiv Španjolske i Italije, imat ćemo manji pritisak. Od Španjolaca smo u finalu Lige nacija izgubili na penale, to je li-la, dok protiv Talijana uvijek dobro igramo. I nema razloga da ne budemo optimisti. Znamo da će nam Euro u Njemačkoj biti "domaći teren", tako da plasman u drugi krug ne vidim kao nemoguću misiju. Odlična smo reprezentacija, sjajno smo vođeni, imamo dobru atmosferu. Skupina je mogla biti lakša, izazovna je, ali možemo proći dalje.

Hrvatska će Europsko prvenstvo otvoriti protiv Španjolske, baš u "vašem" Berlinu.

- Haha, drago mi je što ćemo baš tu igrati sa Španjolcima, vjerujem da ću biti na utakmici, na otvaranju turnira bodriti Hrvatsku s tribina. Juranović? Igrao je dobro protiv Brage, doveden je ovdje da nam bude prva opcija za desni bok, tu ćemo nekad koristiti i 36-godišnjeg kapetana Trimmela, klupsku legendu. Vjerujem da za Juranovića nema brige, ako će raditi kao do sada, vjerujem da će biti spreman za Europsko prvenstvo - završio je Bjelica.