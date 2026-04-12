Bjelica za 24sata: Trenerica Uniona je bila ravnopravan dio mog stožera, svi smo je cijenili!

Union Berlin je prije sedam dana proglasio Marie-Louis Etu trenericom ženske ekipe Union Berlina od sljedeće sezone, ona je do sada u klubu vodila žensku U-19 ekipu. Čuli smo se prošli tjedan, čestitao sam joj na tome, malo smo se dopisivali i bilo joj je drago što sam joj se javio, priča nam Nenad Bjelica.

Čelnici njemačkog prvoligaša napravili su povijesni potez, za glavnu trenericu muške momčadi, trenutačno 11-plasiranu momčad Bundeslige postavljena je - žena. Marie-Louis Eta ima 34 godine, svojevremeno je bila dio stožera Nenada Bjelice, a sad će voditi Union Berlin (barem) do kraja sezone.

- Marie-Louis je od prvog dana bila u mom stožeru Union Berlina, imali smo jako dobar odnos, stvarno smo odlično surađivali. Imala je ulogu jednog od mojih pomoćnika, svi smo je maksimalno poštivali u radu. Sudjelovala je u svemu, planiranju, raznim raspravama, bila je ravnopravan član mog stožera - kaže Bjelica, pa dodaje:

- I cijelo je vrijeme bila iskrena i korektna, davala nam podršku do zadnjeg dana. On ima sve potrebne licencije da vodi momčadi, ima Uefa PRO licencu, vrijeme će pokazati hoće li napraviti dobar rezultat, ja joj želim svu sreću. Do kraja Bundeslige je još pet kola, tu je malo vremena za neke bitne promjene, tu se može tek energetski nešto promijeniti, vratiti samopouzdanje momčadi.

Marie-Louis Eta je bivša nogometašica koja je zbog ozljede rano prekinula karijeru.

- Moram napomenuti kako ona stvarno razumije nogomet, trenerski se školovala, a poznato je koliko je dobra njemačka škola za trenere. I koliko su kvalitetni treneri koji izlaze iz te njihove Akademije. O njoj imamo samo lijepe riječi, želim joj svu sreću u nastavku trenerske karijere - završio je Bjelica.