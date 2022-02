Produžili smo ugovor s Danijelom Lončarom do 2026. godine. On je to opravdao igrama, domaći je dečko, lider svlačionice i nametnuo se ponašanjem na terenu i izvan. Ali nije to jedina dobra vijest, dobili smo i dva nova člana naše osječke obitelji. Mierezova je supruga rodila kćerkicu, a Boharova sina, započeo je s lijepim vijestima Nenad Bjelica susret s novinarima uoči utakmice Osijeka i Rijeke u nedjelju u Gradskom vrtu (17:30).

- Jugović je već "debelo" u kvalitetnom treningu, Erceg također iako će mu trebati malo više vremena. Jugović se možda vrati poslije Rijeke. Nejašmić je počeo s trčanjem, a Mierez će nakon potresa mozga teško biti spreman za nedjelju.

Bjelica je upravo zbog ozljede svog napadača bio prilično oštar prema sudačkoj komisiji.

- Minimizirali su to jer je po njima siva zona, pa VAR nije trebao reagirati. To je za mene smiješno objašnjenje. Pa Ramon se četiri dana nije sjećao ničega, ni rezultata! A oni to interpretiraju da se na snimci ne vidi jačina. Znači, trebao je ostati bez svijesti?! Čudna su to i smiješna objašnjenja, ali bit će ih još vjerujem.

U dvije međusobne utakmice ove sezone Osijek je slavio kod kuće 1-0, dok je na Rujevici završilo 0-0. Puno je repova i ružnih imenica bilo nakon odgođene utakmice zbog korona virusa u redovima Osijeka.

- Pokazali smo se protiv Rijeke u dobrom svjetlu, nema razloga da tako ne bude i u nedjelju. Imamo kvalitetnu momčad, ali nećemo davati prioritet ovoj utakmici, to nije ispravno. Vjerujem da ćemo biti bolji od Rijeke - najavio je Bjelica koji je stao u obranu i kapetana Mile Škorića.

Nema problema s navijačima

- Neće ga poremetiti dvije pogreške. Ima našu podršku. Možda je bio u lošijoj fazi, ali znamo što imamo u njemu. Kad igra s tri blokade, pod temperaturom, to znamo samo mi.

Osječki je brod poremetio i problem s navijačima nakon utakmice protiv Hrvatskog dragovoljca. Nakon nekih uvreda s tribina Osječani nisu pozdravili navijače.

- Mi nemamo problem s navijačima, u dobroj smo sinergiji. Najveće poštovanje koje iskazuju igrači prema navijačima jest ponašanje. Mi u godinu i pol dana koliko sam ovdje nismo imali nijedan incident, a na terenu postižemo rezultate koje su na rekordnoj razini u povijesti kluba. Uvijek će biti nezadovoljnih, ali većina je navijača uz momčad i nadam se da će tako biti i u nedjelju i da ćemo zajedno slaviti - rekao je Bjelica uz napomenu da prijelazni rok u Gradskom vrtu još nije zaključen.

- Razmišljamo o povratku Grgića, ali zadovoljan sam ovom momčadi jer smo se ojačali na svim mjestima, a izuzev Bočkaja, nije otišao nitko standardan.