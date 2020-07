Bjelici medalja stiže poštom, a dinamovci bez premija za titulu

Dinamo će u petak protiv Varaždina predstaviti nove dresove, na tribinama neće biti ni Bjelica ni Jovićević, ali ni Dani Olmo kojem s Leipzigom kreću pripreme za finiš Lige prvaka...

<p>Dinamo je novi/stari prvak Hrvatske, pa se Zagrepčani pripremaju za proslavu naslova koja će se dogoditi poslije zadnjeg kola i domaćeg dvoboja s <strong>Varaždinom</strong>. Taj je dvoboj na rasporedu u petak 24. srpnja, a tu neće biti neke (pre)velike proslave jer će se taj dvoboj odigrati bez prisustva gledatelja..</p><p>Dinamo je do novog naslova stigao prilično uvjerljivo, sve je i matematički riješeno sedam kola prije kraja, a 'plave' su do titule vodila tri trenera - <strong>Nenad Bjelica, Igor Jovićević i Zoran Mamić</strong>. Tijekom cijele prvenstvene sezone za Dinamo je u HNL-u nastupilo 37 igrača, 'modre' boje branili su Ademi, Atiemwen, Baturina, Ćuže, Daničić, Dilaver, Đira, Franjić, Gavranović, Gojak, Gvardiol, Hajrović, Hrvoj, Ivanušec, Julardžija, Kadzior, Krizmanić, Kulenović, Lešković, Leovac, Livaković, Majer, Marin, Moharrami, Moro, Moubandje, Olmo, Oršić, Perić, Petković, Pinto, Stojanović, Šipoš, Šitum, Šutalo, Theophile i Zagorac.</p><p>Ne bi se okladili da će ovo biti konačna brojka Dinamovih prvotimaca, lako je moguće da u zadnjoj utakmici sezone priliku u prvoligaškom društvu dobije još poneki mladić, prvenstveno preostali dio 'zagrebačih fakina' poput<strong> Josipovića, Karrice, Jankovića ili Jurišića</strong>. Izvjesno je kako će Mamić na samom finišu sezone priliku dati brojnim klincima, budućnosti modroga kluba.</p><p>Velik dio najstandardnijih ili iskusnijih prvotimaca (Livaković, Dilaver, Theophile, Leovac, Moro, Hajrović, Oršić...) dobilo je nekoliko dana viška odmora poslije prvenstvenog gostovanja u Puli, ali <strong>Zoran Mamić</strong> ima određenih problema i sa izostancima (Gvardiol, Perić, Franjić, Kadzior, Petković), pa je jasno da će protiv Varaždinaca u boj morati - mlade snage. A to će biti nova prilika za dokazivanje za <strong>Šutala, Điru, Marina, Kulenovića</strong>...</p><p>Uz 37 igrača, Dinamo je kroz sezonu imao i dva velika stručna stožera, uz Nenada Bjelicu u klubu su bili <strong>Rene Poms, Martin Mayer, </strong>Nino Bule, Silvije Čavlina, Jasmin Osmanović i Karlo Reinholz, a u 'to doba' tehnički direktor 'modrih' bio je Damir Bukovina. U Maksimir je onda stigao Igor Jovićević koji je među pomoćnicima imao Damira Krznara, Alena Peternaca, Ivana Štefanića, Sandra Žufića, Stipu Marinu, Vedrana Attiasa i tehničkog direktora Marka Kužea, a taj isti stožer 'vlada' i pod Zoranom Mamićem.</p><p>Dinamo je tako, u cijeloj priči, do naslova stigao s tri glavna trenera, 13 njihovih pomoćnika i 37 igrača, a u tu brojku nisu uključeni i stalni članovi prve momčadi poput brojnih fizioterapeuta, doktora, glasnogovornika i drugih članova kluba. U HNS-u su za najbolju momčad HNL-a već <strong>pripremili 40 medalja</strong>, no to 'modrima' ni ove sezone (kao ni prijašnjih) neće biti dovoljno. Pa će iz Dinama, preko HNS-a, naravno o svom trošku, naručiti još 20-ak medalja, kako bi svi koji žele imali lijepu uspomenu na jednu (bez obzira na razočaravajuć kraj proljeća) uspješnu sezonu...</p><p>U Dinamu su i ove godine htjeli 'malo jače' obilježiti naslov prvaka, ali epidemiološke mjere ovoga puta to ne dopuštaju. Utakmica protiv Varaždina odigrat će se bez prisustva gledatelja, ali u Maksimiru su se već najavili<strong> predsjednik HNS-a Davor Šuker i Povjerenik Prve HNL Josip Brezni</strong>. Proteklih dana najavljivao se i dolazak <strong>Danija Olma</strong> na utakmicu zadnjega kola, ali mladi Španjolac ipak neće stići u Maksimir na proslavu naslova.</p><p>Razlog? Njemačka Bundesliga završena je već prije nekoliko tjedana, ali <strong>Leipzigu </strong>tijekom vikenda počinju pripreme za nastavak sezone, točnije za nastupe u Ligi prvaka. Leipzig je jedna od četiri momčadi koja je već osigurala nastup na završnici Lige prvaka koja će se odigrati u Lisabonu, a njemački prvoligaš će u 13. kolovoza u četvrtfinalu za plasman u polufinale zaigrati protiv Atletico Madrida.<strong> Dani Olmo</strong> tako preskače proslavu naslova, ali će i on dobiti svoju medalju.</p><p>Svoje medalje dobit će i <strong>Nenad Bjelica i Igor Jovićević</strong>, iako se oba bivša trenera neće naći na tribinama protiv Varaždina. Jednostavno, ni Bjelica ni Jovićević ne ulaze u kvotu ljudi koji smiju svjedočiti utakmici, pa će njima naknadno biti poslane medalje. Ali, u Maksimiru nas uvjeravaju kako će i jedan i drugi, kao i Bjeličini pomoćnici, dobiti svoje uspomene na ovu sezonu.</p><p> </p><p>Zanimljivo, Dinamo će na utakmici protiv <strong>Varaždina </strong>predstaviti dresove za novu sezonu. Oni se već prodaju 'na slijepo', u klubu su organizirali akciju 'blind sale' koja prema dostupnim informacijama ide iznad očekivanja. A te će dresove navijači 'modrih', samo putem TV ekrana moći vidjeti u petak. Jasno, dinamovci će naslov proslaviti u posebno dizajniranim majicama koji će također navijačima biti dostupne u Fan shopu.</p><p>I za kraj, premije. Igrači Dinama za osvojen naslov prvaka neće dobiti 'ni kune', taj se trofej već godinama u Maksimiru - podrazumijeva. Sve premije u modrim su odajama vezane uz plasman u Ligu prvaka, nekad su čelnici kluba svoje igrače znali 'počastiti' i za osvajanje dvostruke krune. No, danas u <strong>Maksimiru </strong>vlada štednja, novaca više nema za bacanje, a posljednji nastupi Dinama nisu natjerali Upravu kluba da zavuče ruke u džepove. Daleko od toga...<br/> </p>