Bjeličin odlazak je baš unazadio Dinamo, Jovićevića su potrošili

Govorio sam Igoru da bude oprezan, da će ga maknuti... Mamiću će trebati vremena da sve posloži, ali Dinamo je vrlo jak, Ademi je pametan igrač, Gavranović trpa kao na traci, Oršić je sjajan..., priča nam Željko Petrović

<p><strong>Dinamo </strong>večeras (21 sat) otvara grupnu fazu Europske lige, u Maksimir stiže <strong>Feyenoord</strong>, nizozemski velikan na čijoj klupi kao pomoćni trener sjedi legendarni <strong>Željko Petrović</strong> (54), koji je u Dinamu proveo krasne dane igračke karijere početkom ‘90-ih.</p><p>- Teško mi je uopće i izdvojiti neki trenutak iz tih vremena, svaki drugi tjedan događalo se nešto <strong>sjajno</strong>. Ostao sam sa svima dobar, imam u Zagrebu baš puno prijatelja. Prošle sezone vodio sam i Inter Zaprešić i upoznao još ljudi, evo, doći će mi u posjet i ekipa s Jaruna. Valjda im neće biti problem nositi maske, znate kako je, <strong>protokoli </strong>- javio nam se dobro raspoloženi Petrović po ulasku u hotel Westin, gdje Nizozemci odsjedaju.</p><h2>Pogledajte video: Redari pretresaju djecu</h2><p>Jesu li emocije nakon ždrijeba bile pomiješane?</p><p>- Ma kakvi, presretan sam bio kad smo izvukli Dinamo i <strong>CSKA</strong>. I u Moskvi sam živio dvije godine. Baš su me razveselila ta gostovanja. </p><p>Očekivanja su velika, ali imaju Nizozemci problema.</p><p>- Jasno da idemo na pobjedu, ali poremetila nas je jako ova situacija oko korone, to je baš katastrofa, ali što ćeš, svima je isto. Nedostaje nekoliko igrača. stalno nas prate problemi s koronom, na treninzima imamo najviše 17-18 igrača, stalno je netko, pogotovo od mlađih igrača iz reprezentacije do 21. godine, u samoizolaciji, nakon što su bili u kontaktu sa zaraženima - otkriva Crnogorac pa dodaje:</p><p>- Što sam savjetovao treneru <strong>Dicku Advocaatu</strong>? Gledajte, Dinamo dobro poznajem, imaju super momčad. <strong>Arijan Ademi </strong>je jako pametan igrač, Mario Gavranović zabija kao na traci, srušio je i Njemačku, zbog njega je jedan Bruno Petković na klupi. Pa Mislav Oršić, sjajan igrač. </p><h2>'Potrošili su Jovićevića'</h2><p>Okej, a je li Dinamo bolji u odnosu na period prije nekoliko mjeseci, dok ste vodili Inter.</p><p>- Mislim da je odlazak<strong> Nenada Bjelice</strong> jako unazadio Dinamo. Baš kad je nešto posložio, oni ga maknu... Onda "potroše" mladog i talentiranog trenera poput Igora Jovićevića. Govorio sam Igoru da bude oprezan, upozoravao ga na opasnosti, pokušao sam ga savjetovati jer, znate, bio sam veliki prijatelj s njegovim pokojnim ocem Čedom - pojašnjava Petrović pa dodaje:</p><p>- Od njega su tražili da forsira mlađe igrače, a znao sam da će ga se riješiti kad rezultat izostane. Trebao je uz sebe imati par iskusnijih stručnjaka. Sad je došao Zoran Mamić koji je u Dinamu cijeli život, ima iskustva i posložit će to sve, ali trebat će mu vremena.</p><p>A kakav je Feyenoord, s obzirom na probleme s koronom?</p><p>- Solidno smo krenuli u prvenstvu (četvrti su, op. a.), a morate znati da smo mi jedini veliki klub na svijetu (osvojili Kup prvaka, op. a.) koji nema novca da kupuje kao veliki klub. Koliko para, toliko muzike - zagonetno je dodao.</p><p>A Dinamo je potpuno spreman za otvaranje Europske lige, Zoran Mamić nema nikakvih problema s igračkim kadrom. No trenera Dinama i dalje “muče” neke taktičke mogućnosti, pa još razmišlja hoće li zaigrati s jednim (Petković) napadačem ili će napasti Nizozemce tandemom Petković - Gavranović.</p><p>Također, Zoran Mamić mora pronaći i dobitnu stopersku kombinaciju, a tu bi <strong>Lauritsen </strong>mogao završiti na klupi...</p>