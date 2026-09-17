Bjeloruski portal: Novi je igrač Dinama sin iskusnog KGB-ovca!

Zagrebački Dinamo nedavno je službeno potvrdio dovođenje novog pojačanja, mladog bjeloruskog veznjaka Jegora Molčana. Iako je mladić na Maksimir stigao prilično potiho, priče koje dolaze iz njegove domovine podigle su jako puno prašine u medijskom prostoru.

Bjeloruski portal Tribuna objavio je opsežan tekst o obitelji novog igrača "modrih", a detalji koje donose zvuče gotovo nevjerojatno. Pozivajući se na podatke organizacije Belpol, mediji navode kako Molčanov otac gotovo dva desetljeća radi za bjeloruski KGB. Prema tim navodima, riječ je o visokom časniku u sigurnosnoj službi koja je izravno podređena aktualnom predsjedniku Aleksandru Lukašenku. Inače, Belpol su osnovali bivši pripadnici bjeloruskih sigurnosnih struktura koji su napustili zemlju i oštro se protive tamošnjem režimu.

Ta nevladina organizacija danas se bavi prvenstveno dokumentiranjem zločina režima, provođenjem raznih istraga i identificiranjem osoba te tvrtki koje pomažu u zaobilaženju oštrih međunarodnih sankcija nametnutih Bjelorusiji. Uz oca koji je navodno duboko infiltriran unutar represivnog aparata, bjeloruski mediji posebno ističu i ulogu njegove majke. Kacjaryna Molčan radi kao direktorica velike tvornice Zastava industrijalizacije u Vitebsku. Osim što ta tvornica serijski proizvodi tekstil, ona aktivno sudjeluje u brojnim propagandnim projektima aktualne vlasti.

Foto: GNK Dinamo

Poznato je da majčina tvornica proizvodi takozvane Očeve košulje, odjevne predmete nazvane po popularnom nadimku bjeloruskog predsjednika. Sve to stavlja mladog nogometaša u prilično neugodan položaj, posebno u kontekstu europskih sankcija prema njegovoj domovini.

Početak u drugoj ligi

Što se tiče samog sportskog aspekta, osamnaestogodišnji veznjak je stigao u Zagreb iz redova Dinama iz Minska. Mladić je u rodnoj domovini opisan kao jedan od najvećih tamošnjih nogometnih potencijala, kojeg krasi odlična tehnika i jako dobro prepoznavanje prostora na samom terenu.

Svoj put u hrvatskom nogometu započet će u drugoj momčadi pod vodstvom trenera Jerka Leke, koji se ove sezone natječu u Prvoj nogometnoj ligi. Očekuje se da će kroz nadmetanje u tom rangu pokazati svoj talent i izboriti priliku za ulazak u prvu momčad.

Molčan iza sebe već ima solidno iskustvo igranja seniorskog nogometa unatoč ranim godinama. Za prvu momčad kluba iz Minska odigrao je ukupno četrnaest utakmica, pri čemu je zabio dva gola te dvaput asistirao svojim suigračima. Uz to, bilježi i dva službena nastupa za mladu U-21 reprezentaciju Bjelorusije. Svoje prve nogometne korake započeo je u klubu Dnepr iz Mogiljeva, nakon čega je uslijedio prelazak u glavni grad i igranje za mlađe uzraste.