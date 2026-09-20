Bjelovarke uvjerljivo slavile u Varaždinu sa sedam razlike

Već u 50. sekundi, golom M. Petrović, gošće iz Bjelovara stavile su domaćim rukometašicama na znanje po što su došle u Varaždin. Domaće su ubrzo izjednačile rezultat na 1:1, što je bilo sve od eventualne najave dobrog rezultata jer su igračice iz Bjelovara ubrzo nametnule ritam i serijom golova u 10. minuti došle do osjetne prednosti. Povele su sa šest golova razlike (10:4) i, po svemu sudeći, ugasile nadu u eventualno iznenađenje.

Naime, i prije susreta igračice trenera Mrđena u Varaždin su došle kao favoritkinje. No, trenutak opuštanja Bjelovara sredinom prvog dijela doveo je domaće na samo dva zgoditka razlike. Do odmora se rezultat kretao uz stalno vodstvo Bjelovara, između četiri i minimalna dva gola razlike, s koliko se otišlo na odmor.

U drugom dijelu Bjelovar je pojačao ritam i pokazao tko je „gazda“ na parketu. Utakmica je završila podignutim rukama djevojaka iz Bjelovara, koje su ispraćene pljeskom iz dvorane jer su na kraju slavile sa solidnih sedam zgoditaka razlike.

Uobičajeno iznad prosjeka bila je vratarka Karmela Pokopac, koja je i u ovoj utakmici skinula 10 lopti domaćih igračica plus dva sedmerca. Uz nju, prvo ime na listi strijelaca bila je Tatiana Šutranova sa šest golova. Pet puta u listu strijelaca upisala se Antonia Oremović, dok su pogodak manje od kapetanice postigle Ivona Mrđen, Una Ivančić i Mina Petrović.

Sve u svemu, Mrđenova momčad „plovi“ zacrtanim kursom i s četiri boda iz dva susreta nalazi se u vrhu ljestvice. Domaće „puce“ svoje su najraspoloženije igračice imale u vratarki Sare Šopar, koja je zaustavila 10 lopti, te Sari Rogini, koja je mrežu gošći zatresla čak 10 puta, od čega četiri puta sa sedam metara. Za raspoloženi Bjelovar ni to nije bilo dovoljno. Bjelovar je tako iz Varaždina odnio oba boda, potvrdivši da odličan ulazak u prvenstvo nije bio slučajnost.

KOKA: Šopar 10 obrana, Galinec 0 obrana, Jerković, Gotal 1, Lujić 1, Perić 3, Krajpl, Rogina 10 (4), Strahija 2, Gavrilović 1, Mrazović 1, Megerle 1, Gugić, Kolenko 3, Markulinčić 1.

BJELOVAR: Bajan 1 (1) obrana, Pokopac 12 (2) obrana, Đurin, Petrić, AM. Gavrić 3, Oremović 5 (1), Grgić 2, Mrđen 4, Šutranova 6, Ivančić 4, M. Petrović 4, Svetec, Kruljac 2, M. Ćurić, Rusan 1, L. Renić. Trener: G. Mrđen.

Sedmerci: Koka 7/4, Bjelovar 1/1.