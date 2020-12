Tako mi je žao i boli me jer mislim da nismo zaslužili izgubiti na ovakav način. Ali čestitam Hrvaticama što su odvele meč na svoj mlin, promrmljao je Jesper Jensen nakon poraza u utakmici za broncu na Euru.

Kad te svi prije početka tako velikog natjecanja vide na postolju, a ti ostaneš bez medalje na svom parketu, u Herningu, i to u utakmici u kojoj 17 minuta nisi uspio zabiti, najpoštenije bi bilo da priznaš poraz.

Ali danski izbornik, koji je u najavi utakmice rekao da "ništa novo ne moraju izmišljati da bi dobili Hrvatice" i "da bi prije početka Eura odmah pristao da igraju protiv Hrvatske za broncu", nije takav tip.

On razloge poraza vidi u nečem drugom. Recimo, crnogorskom sudačkom paru Mitrović - Kažanegra.

- Sutkinje su nas žestoko pritiskale. To sam zadnji put vidio prije 20 godina. Trče okolo i pričaju s igračima na balkanskom jeziku. To je izgledalo... Ma ne znam kako bih to objasnio - govorio je razočarani Jensen pa dodao:

- Sutkinje su im poklanjale dosta lopti. Naravno da moramo tražiti razloge poraza u nama i znam da se to čini šupljom pričom, ali u takvim uvjetima teško se fokusirati na prave stvari.