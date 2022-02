Više sam se u prvoj sezoni puta vozio trajektom na liniji Prizna – Žigljen nego li bilo kojom drugom linijom u životu. Svako par dana smo tuda prolazili dok nije sagrađen ponton umjesto srušenog Masleničkog mosta. Iz Splita magistralom preko Šibenika i Zadra, pa preko Paga, trajektom natrag na kopno, naokolo preko Delnica i Josidola do Zagreba, pa onda uz mađarsku granicu do Đakova ili Donjeg Miholjca... Nikad kraja putu, po 12 sati bi se truckali do odredišta. prisjetio se nogometaš Hajduka Joško Španjić prve sezone HNL-a.