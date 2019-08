Bježite, ide Kova! Kad ga vide, igrači padaju jedan za drugim...

Mateo Kovačić odradio je u srijedu odličnu utakmicu za Chelsea. Igrali su "plavci" protiv Salzburga, pobijedil 5-3, a Kovačić je napokon pokazao da može biti vođa Lampardove momčadi.

Foto: LEONHARD FOEGER

Svidio se i navijačima, koji ga hvale po društvenim mrežama, a jedan korisnik Twittera piše: "Kovačić u potpunoj slobodi Frankieballa je čudovište".

Mateo Kovacic - worth every penny paid.



Was sceptical initially, but he looks a brand new player under Frank Lampard.



Going to be very important for Chelsea this season - all that is needed now is goals. #RBSCHE — Matt Debono (@DebonoSport) 31. srpnja 2019.

GOAL! Barkley scores from the spot!



Mateo Kovacic is looking like an absolute baller this season. What a pass it was into Pulisic who draws the penalty.



2-0! — Uber Chelsea FC 🏆 (@UberCheIseaFC) 31. srpnja 2019.

Mateo Kovačić has looked a completely different player this pre season. Has actually been very impressive 👏 — shamen blythe (@shamenblythe212) 31. srpnja 2019.

Hrvatski reprezentativni veznjak je sjajno kombinirao s Jorginhom, odigrao je 81 minutu, a neposredno prije izlaska dobio je prilično neugodan udarac u petu. Srećom, izbjegao je ozbiljniju ozljedu.

Najviše se pamti njegov potez iz 22. minute kada je sa sebe 'otresao' dvojicu protivničkih igrača, a onda sjajno dodao loptu Pulisicu. Amerikanac je bio u sjajnoj prilici za gol, ali nije uspio zapucati jer je pao u kaznenom prostoru i izborio penal kojeg je potom Barkley pretvorio u gol.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.