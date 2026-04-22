Obavijesti

Sport

Komentari 2
LIGA PRVAKA

Blamaža Mladosti u Njemačkoj: Izgubili dobivenu utakmicu protiv autsajdera skupine

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Blamaža Mladosti u Njemačkoj: Izgubili dobivenu utakmicu protiv autsajdera skupine
Zagreb: Vaterpolo Liga prvaka, 3. kolo, HAVK Mladost - Ferencvaroš | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kod 14-12 za "žapce" domaćini postižu tri gola za nizu i upisuju jednu od najvećih pobjeda i trenutaka u povijesti kluba. Hrvoje Hrestak u europskoj premijeri na klupi Mladosti definitivno nije položio

Admiral

Ipak nije bilo samo do trenera. Mladost je izgubila u Hannoveru 14-15. Mladostaši su u četvrtom kolu drugoga kruga Lige prvaka pali kod osrednjeg europskog sastava iz kojeg teško da bi ijedan igrač bio među 9-10 udarnih igrača u svlačionici zagrebačkoga kluba. Pa kad od takve momčadi izgubi ovakva, barem na papiru moćna, Mladost, to nije ništa drugo nego blamaža. Baš tako.

Da bi zadržali još one matematičke nade u polufinale Lige prvaka, mladostaši su morali osvojiti tri boda. I valjda su toliko bili i oni sigurni u njih da njemačkog prvaka nisu shvatili najozbiljnije. Doduše, u tri su navrata vodili tri razlike, kontrolirali utakmicu, ali ne i do kraja prelomili. A onda u zadnje tri minute neobjašnjivo potonuće. Kod 14-12 za "žapce" domaćini postižu tri gola za nizu i upisuju jednu od najvećih pobjeda i trenutaka u povijesti kluba. Hrvoje Hrestak u europskoj premijeri na klupi Mladosti definitivno nije položio.

Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske
Split: Jadran i Mladost sastali se u 8. kolu Prvenstva Hrvatske | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U drugoj utakmici Ferencvaros je uzvratio Pro Reccu na njegovu bazenu za poraz u prvoj međusobnoj utakmici i slavio 16-14. Suknov Pro Recco u sljedećem kolu stiže u Zagreb, no već je sve manje-više jasno u ovoj skupini. Pro Recco i Ferencvaros su polufinalisti.

Waspo 98 Hannover - Mladost 15-14 (2-3, 3-4, 6-5, 4-2)

Mladost: Josip Vrlić 3, Viktor Tončinić 2, Marko Radulović 2, Frano Lazić 2, Ivan Nagaev 2, Luka Bukić, Luka Lončar 1

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026