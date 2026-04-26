Blanka nosi shalwar kameez i uživa u Indiji. Poslala je snažnu poruku: 'Kad postignete cilj...'

Blanka Vlašić (42) ovih uživa u indijskom Bengaluruu gdje nastupa kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026. Jedna od najistaknutijih skakačica u vis svoje djelovanje usmjerava na osnaživanje žena, potičući ih da kroz sport razviju samopouzdanje i prepoznaju vlastitu snagu. Ističe da su u svemu što rade, bilo na sportskom terenu ili u svakodnevnom životu, presudni ustrajnost, integritet, disciplina i iskrenost. Na Instagramu je objavila više fotografija s putovanja, a jedna objava posebno je oduševila pratitelje.

- Vidjela sam lika koji trči u dresu Luke Modrića. Koji najež - napisala je u objavi.

No Blanka u Indiji nije samo turistički. Kao jedna od najboljih skakačica u povijesti, motivira žene da kroz sport pronađu snagu za vlastite bitke. Izdržljivost, karakter, dosljednost i poštenje vrijede jednako u sportu kao i u životu, poručila je.

- Posebno je za žene jako važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi ciljevi - ispričala je.

Foto: Instagram/Screenshoot

S ponosom ističe da je cijelu karijeru izgradila bez doping afera, a teški trenuci, ozljede i padovi samo su oblikovali tko je danas

. - Postoji izreka da je pritisak privilegija. Ako osjećate pritisak, to znači da ste uložili svoje vrijeme i energiju u nešto do čega vam je stalo. Uživajte u emocijama i nemojte se previše stresirati zbog rezultata - zaključila je.

Foto: Instagram/Screenshoot

Blanka uživa u ljepotama Indije, kuha tradicionalnu hranu, nosi tradicionalnu odjeću i obuću i živi život punim plućima. Kroz svoju karijeru pošla je kroz brojne uspone i padove, ozljede te se uvijek vraćala sportu i vraćala se natrag na noge.