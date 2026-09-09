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Blanka Vlašić za 24sata: Mnoge stvari u karijeri bih promijenila. Sad imam novi hobi i veliki cilj

Piše Issa Kralj,
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Blanka Vlašić za 24sata: Mnoge stvari u karijeri bih promijenila. Sad imam novi hobi i veliki cilj
Foto: privatna arhiva
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Blanka Vlašić u intervjuu za 24sata otkrila je kako je i zbog čega počela s trčanjem, koji su joj ciljevi i na kojim će natjecanjima uskoro nastupiti. Osvrnula se i na bogatu karijeru, ali i na odnos s bratom Nikolom

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Blanka Vlašić (42) godinama nas je uveseljavala sjajnim nastupima u skoku u vis. Iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je osvojila dva zlata na SP-ima, jedno zlato s EP-a te srebro i broncu s OI-ja. Prvi nastup na OI-ju bio joj je u Sydneyju 2000., kad je imala samo 16 godina. Preskočila je 192 cm i završila 17.

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