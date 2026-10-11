Obavijesti

Sport

Komentari 11
LOŠE ODLUKE CRVENOG DIVA

Blažičko: Tko radi strategiju Ferrariju? Mogao bi u Dinamo

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Blažičko: Tko radi strategiju Ferrariju? Mogao bi u Dinamo
Komemoracija za legendu Dinama, Stjepana Lamzu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Verstappen je pobijedio u Singapuru, a Blažičko je Ferrarijevu strategiju zbog lošeg kraja utrke Hamiltona usporedio s Dinamom nakon poraza od Hajduka

Admiral

Nizozemski vozač Max Verstappen slavio je na Velikoj nagradi Singapura, 17. utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1. Vozač Red Bulla stigao je do druge pobjede u sezoni, a nakon trijumfa u Bahreinu nastavio je pobjednički niz. Drugo mjesto pripalo je Charlesu Leclercu u Ferrariju, dok je treći bio Kimi Antonelli iz Mercedesa, vodeći čovjek ukupnog poretka.Lewis Hamilton završio je utrku na šestoj poziciji nakon što je Ferrari tijekom virtualnog sigurnosnog automobila u 40. krugu odlučio da ne ide u boks, što je prokomentirao RTL-ov komentator Ivan Blažičko

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Leclerc i Antonelli tada su promijenili gume te iskoristili povoljan trenutak za zaustavljanje, dok je Hamilton nastavio voziti na starom setu. Britanca su potom pretekli Leclerc, Lando Norris i Antonelli, a u posljednjem krugu ispred njega prošao je i Oscar Piastri. Hamilton se naknadno ispričao svome timu jer je sam smatrao da je to ispravna odluka.

Singapore Grand Prix
Foto: Edgar Su

O Ferrarijevoj odluci govorio je Blažičko, koji je nakon Piastrijeva pretjecanja Hamiltona komentirao izbor strategije i pritom spomenuo Dinamo.

- A tko radi strategiju u Ferrariju, o Bože dragi... Skoro sam rekao da bi se mogao pridružiti stručnom stožeru Dinama.

@thuglife8877 😆 #hrvatska #hrvatska🇭🇷 #balkan #fyp #foryou ♬ izvorni zvuk - Thuglife8

Usporedba s Dinamom dolazi nakon poraza zagrebačke momčadi od Hajduka 2-1 na Poljudu, kojim su Splićani preuzeli prvo mjesto HNL-a. Dinamo je nakon osam prvenstvenih utakmica osvojio 16 bodova, a kritike navijača i javnosti usmjerene su prema klubu, uključujući predsjednika Zvonimira Bobana i trenera Marija Kovačevića koji su pod najvećim pritiskom. U europskom natjecanju zagrebački sastav osvojio je bod protiv Hapoela, u susretu u kojem je do remija stigao uz dosta poteškoća.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Raspored Dinamu donosi nekoliko zahtjevnih utakmica u kratkom razdoblju. U četvrtak ga očekuje gostovanje kod Anderlechta u Europskoj ligi, a tri dana poslije prvenstveni dvoboj protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon toga slijedi domaći europski ogled s NEC Nijmegenom, dok će potom na Maksimiru ugostiti Rijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos
ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu
17 GODINA PROPADA

ŠOKANTNE FOTOGRAFIJE Ovako je izgledala Spaladium Arena. Vlada daje milijune u obnovu

Nakon dugotrajnih pravnih i financijskih procesa, stvoreni su uvjeti da se dvorana ponovno koristi za potrebe građana, sportskih aktivnosti i raznih manifestacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026