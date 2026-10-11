Blažičko: Tko radi strategiju Ferrariju? Mogao bi u Dinamo

Nizozemski vozač Max Verstappen slavio je na Velikoj nagradi Singapura, 17. utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1. Vozač Red Bulla stigao je do druge pobjede u sezoni, a nakon trijumfa u Bahreinu nastavio je pobjednički niz. Drugo mjesto pripalo je Charlesu Leclercu u Ferrariju, dok je treći bio Kimi Antonelli iz Mercedesa, vodeći čovjek ukupnog poretka.Lewis Hamilton završio je utrku na šestoj poziciji nakon što je Ferrari tijekom virtualnog sigurnosnog automobila u 40. krugu odlučio da ne ide u boks, što je prokomentirao RTL-ov komentator Ivan Blažičko.

Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Leclerc i Antonelli tada su promijenili gume te iskoristili povoljan trenutak za zaustavljanje, dok je Hamilton nastavio voziti na starom setu. Britanca su potom pretekli Leclerc, Lando Norris i Antonelli, a u posljednjem krugu ispred njega prošao je i Oscar Piastri. Hamilton se naknadno ispričao svome timu jer je sam smatrao da je to ispravna odluka.

Foto: Edgar Su

O Ferrarijevoj odluci govorio je Blažičko, koji je nakon Piastrijeva pretjecanja Hamiltona komentirao izbor strategije i pritom spomenuo Dinamo.

- A tko radi strategiju u Ferrariju, o Bože dragi... Skoro sam rekao da bi se mogao pridružiti stručnom stožeru Dinama.

Usporedba s Dinamom dolazi nakon poraza zagrebačke momčadi od Hajduka 2-1 na Poljudu, kojim su Splićani preuzeli prvo mjesto HNL-a. Dinamo je nakon osam prvenstvenih utakmica osvojio 16 bodova, a kritike navijača i javnosti usmjerene su prema klubu, uključujući predsjednika Zvonimira Bobana i trenera Marija Kovačevića koji su pod najvećim pritiskom. U europskom natjecanju zagrebački sastav osvojio je bod protiv Hapoela, u susretu u kojem je do remija stigao uz dosta poteškoća.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Raspored Dinamu donosi nekoliko zahtjevnih utakmica u kratkom razdoblju. U četvrtak ga očekuje gostovanje kod Anderlechta u Europskoj ligi, a tri dana poslije prvenstveni dvoboj protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Nakon toga slijedi domaći europski ogled s NEC Nijmegenom, dok će potom na Maksimiru ugostiti Rijeku.