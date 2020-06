Bliski izvori potvrdili: Stipe želi u veći kavez protiv Cormiera...

Dobili smo informaciju da bi se Miočić radije borio u većem oktogonu, no u APEX kompleksu se trenutno nalazi onaj manjih dimenzija, potvrdio je izvor blizak Miočiću njegovo nezadovoljstvo lokacijom borbe

<p><strong>Stipe Miočić</strong> i <strong>Daniel Cormier</strong> borit će se po treći put i to na Veliku Gospu, 15. kolovoza. Bit će to glavna borba večeri velike UFC 252 priredbe u APEX kompleksu u Las Vegasu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ipak, Miočiću, američkom vatrogascu hrvatskih korijena to se nikako ne sviđa jer je ondje manji oktogon, što se njemu ne sviđa, a svoju prednost je u tome priznao i sam DC.</p><p>- Manji oktogon išao bi meni na ruku. Meni kao nekome tko se želi približiti, tko želi hrvati i kao nekome tko se već borio u manjem kavezu. U Strikeforceu sam, sjetite se, nastupao u nešto manjem kavezu. Iskreno, meni malo više odgovara manji oktogon, nego što odgovara Stipi - komentirao je Cormier.</p><p>Zbog stila borbe jasno je da će DC biti zadovoljniji ovom odlukom nego li aktualni prvak. Poznata stranica MMA Fighting odmah je nakon objave Dane Whitea kontaktirao izvor blizak Miočiću koji im je potvrdio da se Stipi ne sviđa manji oktogon.</p><p>- Dobili smo informaciju da bi se Miočić radije borio u većem oktogonu, no u APEX kompleksu se trenutno nalazi onaj manjih dimenzija. Da problem bude veći, naš izvor kaže da je rasvjeta tamo konstruirana specifično za manji kavez. To bi, naime, moglo spriječiti bilo kakav plan oko zamjene kaveza - stoji na MMA Fightingu.</p><p> </p>