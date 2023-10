Bliski Perezov suradnik otkrio: 'Mbappe će doći u Real ostvariti sudbinu. Rođen je za ovaj klub'

Na Santiago Bernabeu godinama se sanja dolazak francuske superzvijezde Kyliana Mbappéa (24), koji je od dolaska u PSG postao jednim od najboljih nogometaša današnjice.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Mbappé je najveća zvijezda francuske reprezentacije i PSG-a, kojem je upravo Francuz najbolji strijelac u povijesti s 220 golova. Već se treće ljeto pričalo o dolasku Mbappéa u Real, ali kao i uvijek do sada, od toga nije bilo ništa. Podsjetimo, Mbappé je 2022. mogao doći u Real kao slobodan igrač jer mu je istekao ugovor s francuskim klubom, ali je odlučio obnoviti ugovor s PSG-om za ogromnu plaću.

Ipak, 'kraljevski klub' još uvijek nije odustao od igrača koji bi bio 'šlag na tortu' i kotačić koji nedostaje u slagalici novih Galacticosa uz Viniciusa i Judea Bellinghama. To je potvrdio i Jose Manuel Otero Lastres, član Realovog upravnog odbora i bliski suradnik predsjednika Florentina Pereza.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

- Nadamo se kako će Mbappé odlučiti isto što i Bellingham. Mnogi su klubovi htjeli Bellinghama, ali on je rekao da želi igrati za Real Madrid. Vjerujem da će Mbappé doći i ostvariti svoju sudbinu. Doći će do slave u Realu, zato što se takvi nogometaši rode kako bi igrali za ovaj klub. Ako neće doći, lutat će od jednog mjesta do drugog - izjasnio se član Realove uprave.

'Predsjednik Francuske rekao mu je da ne može u Real'

Mbappé je ostavio ranu u srcima Realovih napadača kada je obnovio ugovor s PSG-om. Očekivao se njegov dolazak, ali je produžio vjernost klubu iz rodne domovine.

- Kylian je bio pod ogromnim pritiskom katarskog emira i francuskog predsjednika Macrona, koji mu je rekao kako ne može u Real. Nemam sumnje da ako bi ga sada pitali, Kylian bi rekao kako žali za tom odlukom - uvjeren je Lastres.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Saveznik Florentina Pereza tvrdi kako Realov predsjednik nije ljutit zbog Mbappéove odluke.

- On to nije shvatio na krivi način, razumije Mbappéovu odluku. Madrid ga je uvijek štitio, a Mbappé je ostavio vrata otvorena. Zidane je došao s 29 godina, a on će doći s 25. Ostaje mu mnogo godina s nama...

Smatra kako je Mbappé idealan za Real Madrid i bolje pojačanje nego što bi bio Erling Haaland. Naime, Lastres ističe kako je Mbappé atraktivniji za navijače zbog stila igre koji više uključuje dribling i sposobnosti s loptom, a poznato je kako se na Santiago Bernabeu cijene magovi s loptom u nogama.

- Mbappé je vjerojatno bolji za Realovu igru od Haalanda. Madrid mora otvarati protivničke obrane s vještim igračima. Za nas više igraju igrači takvog profila.

Bellingham je poput Rolls-Roycea

Uh, a kakav bi duo za budućnost bili Mbappé i Bellingham, kojeg su 'kraljevi' ovog ljeta doveli za 103 milijuna eura, a 20-godišnji Englez oduševio je s 10 golova i 3 asistencije u prvih deset utakmica za Real.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

- Bellingham je poput Rolls-Roycea. Puno košta, ali nije skup. Vrlo je važno što dobijete za uloženi novac. On nije naš, već pripada Realovim partnerima. Naš je posao da pravilno upravljamo s njime.

Potencijalni dolazak Mbappéa komentirao je i napadač Joselu, koji je ovog ljeta došao u Madrid na posudbu uz opciju za otkup ugovora u iznosu od 1.5 milijuna eura.

Činilo se kako je Joselu došao u ulozi pričuvnog napadača, ali Real ipak nije doveo Mbappéa nakon iznenađujućeg transfera Karima Benzeme u saudijski Al-Ittihad. Španjolac je vrlo dobro iskoristio pruženu priliku i zabio pet golova uz dvije asistencije ove sezone za Real.

- Ponekad smo mislili da će Kylian Mbappé doći u Real Madrid. Bilo je trenutaka kada se činilo da je to jako blizu, a nekad se činilo potpuno suprotno. Uvijek pričamo o tim stvarima u svlačionici, u jednom trenutku se činilo kako dolazi - rekao je Joselu za Relevo.