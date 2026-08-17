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PREDSJEDNIKOVA PORUKA

Boban čestitao Boysima veliki jubilej: 'Uvijek svoji, zauvijek Dinamovi! Zbog vas živimo san'

Piše 24sata,
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Boban čestitao Boysima veliki jubilej: 'Uvijek svoji, zauvijek Dinamovi! Zbog vas živimo san'
Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Vama, koji nikada niste stali voljeti i živjeti plavo - niti jedne sekunde života, niti jedne sekunde bilo koje tekme. Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo godinama sanjali, napisao je Zvonimir Boban

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Dinamo u utorak kreće u završni boj za Ligu prvaka. Na Maksimiru će u prvoj utakmici doigravanja dočekati norveški Viking (21 sat), a na tribinama će biti pravi spektakl. Svakako su europske utakmice Dinama pune i atmosfera je sjajna, sada će to sve dodatno začiniti Bad Blue Boysi koji će proslaviti 40 godina postojanja. Službeni rođendan im je 17. kolovoza, a na utakmici će obilježiti veliki jubilej.

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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bad Blue Boysima rođendan je čestitao i predsjednik Dinama, Zvonimir Boban. Preko Dinamove službene stranice poslao je snažnu i emotivnu poruku momcima sa sjeverne tribine Maksimira, koji su uz klub bili u svim nedaćama, promjenama, pobjedama i porazima. 

Zagreb: Položeni vijenci povodom 13. svibnja 1990. godine i nikad odigrane utakmice Dinamo - Crvena Zvezda
Zagreb: Položeni vijenci povodom 13. svibnja 1990. godine i nikad odigrane utakmice Dinamo - Crvena Zvezda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Vama, bez kojih ništa nije isto - već 40 godina nije isto! 

Vama, koji nikada niste stali voljeti i živjeti plavo - niti jedne sekunde života, niti jedne sekunde bilo koje tekme.

Vama, zbog kojih imamo Dinamo kakav smo godinama sanjali.

U tradiciji, u buntu - uvijek svoji, zauvijek Dinamovi! 

Sretan Rođendan Purgeri! 
Sretan Rođendan BBB grupo! 

Dinamo Zagreb prije svega, Dinamo Zagreb iznad svih!", napisao je Boban.

Zvonimir Boban miljenik je Dinamovih navijača oduvijek, a posebno mu se pamti "najbolji volej u povijesti Hrvatske". Kada je na Maksimiru udario milicajca 1990. na utakmici protiv Crvene zvezde. Boysi su taj trenutak oslikali na nekoliko mjesta u Zagrebu. 
 

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