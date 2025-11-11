Boban: Doveli smo 18 novih za 70 posto transfera Baturine. Sukob? Mi smo se tukli u kabini

Dinamo je zapao u rezultatsku krizu te mnogi traže odgovore od vrhuške kluba. Tako je Zvonimir Boban odlučio prekinuti šutnju te je za HRT govorio o gorućim problemima u klubu. između ostalog, Vikuju Ivanoviću komentirao je transfer Martina Baturine i koliko je igrača dovedeno od njegovog transfera, a spomenuo je kako je i u njegovo vrijeme bilo sukoba u svlačionici.

- Otišla su 24 igrača, stiglo ih je 18 novih i za to treba vremena. To se ne može kupiti, a vrijeme je najbolji sudac. Rezultati će odlučiti o ocjenama, a još je prerano za njih. Ovo je prva kriza, a nogometni kibici htjeli bi nekoga baciti niz stepenice, i to obično trenera. Prošle smo sezone imali četiri trenera, a to je bilo nekonzistentno i neozbiljno. Neće biti toliko aktivan prijelazni rok. Već je bio ovaj sulud koji smo napravili u ljeto. Kažu da je Dinamo strašno potrošio. Potrošili smo na 18 igrača, otišlo 24, 17,5 milijuna. To je 70 posto Baturininog transfera. Znači, za 70 posto transfera od igrača koji nažalost jednostavno nije više mogao biti tu i htio je otići, iako smo ga molili da možda još godinu ostane, ja računam da bi mu to puno značilo, ali u redu, za 70 posto jednog igrača mi smo u principu dobili 18 novih - rekao je Boban.

Osvrnuo se na sukobe u svlačionici i na pitanje ima li nezadovoljnih pa dao primjer iz svoje karijere.

- To je nevjerojatno. Uvijek ima nezadovoljnih, i ja sam bio jedan od njih u Milanu. Van Basten, Platini, svi smo mi bili nezadovoljni, pa tako i naši igrači. Koliko smo se puta potukli u svlačionici u naše vrijeme, pa smo funkcionirali sjajno. To nema veze. U jednom trenutku kada odeš na teren, onda moraš biti momčad. Stvara se priča koju bi svi koji razumiju nogomet trebali ignorirati. U nogometu oduvijek postoje isti principi funkcioniranja. Pitajte koliko su voljeli generaciju ’82. Koliko smo se puta potukli u svlačionici u naše vrijeme – to nema veze. Na terenu moramo biti momčad - naglasio je Boban.

"Modri" su na pauzi za reprezentacije te će im to dobro doći da se rekuperiraju i zbiju redove. Trenutačno su na četiri boda od Hajduka i prvom mjesta, a već du upisali četiri poraza. Marijo Kovačević ostaje za kormilom, ali mora popraviti rezultat ako tamo kani ostati.