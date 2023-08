Boban govorio o problemima u suđenju i istaknuo: Nadoknade od 15 minuta? To nećete gledati!

Dan prije ždrijeba grupne faze Lige prvaka u Monaku je Uefa lansirala novu kampanju za regrutiranje sudaca i analizirala suđenje na Starom kontinentu. Glavni naglasak izlaganja koje su imali šef sudaca Roberto Rosetti i tehnički direktor Zvonimir Boban bilo je: Europi kronično nedostaje sudaca!

Svake godine 15 posto sudaca odustane od karijere, u Uefi kažu da ih nedostaje više od 40.000, a aktivno ih je 236.530. Sve je više utakmica, a raste pritisak prema sucima, fizički, verbalni i putem društvenih mreža, što će za posljedicu imati smanjenje kvalitete suđenja na vrhunskom nivou.

POGLEDAJTE VIDEO: VAR soba

Zato su Rossetti i Boban pozvali mlade od 13 do 18 godina koji žele biti suci da se aktiviraju i na tome će intenzivnije surađivati s nacionalnim savezima. Više informacija dostupno je na stranicama Uefe.

Svako neslaganje sa sucem: karton

Podsjetili su i na nove naputke oko disciplinskih mjera za one koji ne poštuju suce. Svako negodovanje, unošenje u lice, nedostatak poštovanja prema sucu ili nesportsko ponašanje mora se kažnjavati žutim kartonom, kao i pokušaj simuliranja ozljede, pretjerivanje i krađa vremena.

Crvenim kartonom strože se trebaju kažnjavati psovke, vrijeđanje, agresivno ponašanje prema sucima ili provokacija. Neće u Uefi imati razumijevanja ni prema trenerima koji napuštaju prostor i agresivno prosvjeduju na odluke.

Foto: Valerio Pennicino - UEFA

Najagresivniji u Portugalu, najviše čiste igre u Ligi prvaka

Što se agresivnosti na utakmicama tiče, najviše faula među ligama "petice" plus portugalskoj, kao i Uefinim klupskim natjecanjima ima u Portugalu (28,5 po utakmici), najmanje u Ligi prvaka (21,3). Sličan je odnos i oko žutih i crvenih kartona, pri čemu se najmanje isključuje u Premiershipu (0,11 po utakmici).

Najviše penala među analiziranim natjecanjima je u francuskoj ligi (0,38 po utakmici), najmanje u Premiershipu i Europskoj ligi (0,24), a uvjerljivo najviše čiste igre je u Ligi prvaka (60,07 minuta), dok se u drugim natjecanjima igra u prosjeku igra između 53 i 56 minuta.

Foto: Valerio Pennicino - UEFA

Igrači bi po napucima Fife zbog nadoknade odigrali još šest-sedam utakmica

VAR su od ove sezone uveli u sva pretkola Lige prvaka, od trećeg pretkola Europske lige i play-offa Konferencijske lige, na razini Uefe u 1812 utakmica. Otprilike u svakoj trećoj se i koristio (630 puta), podjednako za provjeru gola (47 posto) i penala (46 posto), a svega 7 posto za isključenje.

Boban se u izlaganju osvrnuo na dužu nadoknadu koju je Fifa uvela na Svjetskom prvenstvu u Katru, gdje su utakmice nerijetko trajale 100 i više minuta.

- To je apsurdno, utakmice danas su jako intenzivne, a onda još dolazi nadoknada od 15 minuta. Iz iskustva znam koilko su utakmice zahtjevne, u početku karijere kao veznjak nisam toliko puno trčao, ali kasnije se ritam jako ubrzao, a pogotovo danas. Današnji raspored jako je gust, svi se oko toga žale, previše je utakmica, a kad bismo zbrojili ovu veliku nadoknadu kroz cijelu sezonu, po minutaži bi igrači igrali šest do sedam utakmica više! Uefa to neće uvoditi, mi imamo drugačije upute za suce - rekao je bivši "vatreni".