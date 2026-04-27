Boban na ljeto prilično riskirao, ali Dinamo je na kraju profitirao
Boban se na ljeto rastao s klupskim legendama (Ademi, Petković, Pjaca, Ristovski...), doveo čak 17 novih igrača, novog trenera i - uspio. Jedini prioritet 'modrih' prije ove sezone bio je naslov prvaka. A osvajanje Kupa bilo bi samo bonus...
Zvonimir Boban u prvoj je godini svog predsjedničkog mandata - uspio. Dinamo je vratio naslov prvaka u Maksimir, a to je još od prošloga ljeta bio cilj, pa i apsolutni prioritet aktualne sezone. Predsjednik uprave službeno je svoj mandat u najdražem klubu započeo 1. lipnja 2025. godine, a točno 328 dana kasnije slavi i svoj prvi (post igrački) trofej s Dinamom.