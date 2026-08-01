Obavijesti

Sport

Komentari 0
IN MEMORIAM

BOBAN O BARESIJU 'Predriblao bi me, a onda i urlao na mene. Jedan od najvećih braniča ikad'

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
BOBAN O BARESIJU 'Predriblao bi me, a onda i urlao na mene. Jedan od najvećih braniča ikad'
5
Foto: Stefano Rellandini/Reuters, Željko Lukunić/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Godinama je igrao sa Zvonimirom Bobanom, kojemu je 2002. u Zagrebu došao na oproštajnu utakmicu

Admiral

Nogometni svijet zavijen je u crno. U 66. godini, nakon duge i teške borbe s bolešću, preminuo je Franco Baresi, legendarni kapetan AC Milana i talijanske reprezentacije. Otišao je "Piscinin", vođa kojega su krasili elegancija i čvrstina, simbol odanosti i jedan od najvećih obrambenih igrača.

- Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija, koji će, baš kao i njegov dres s brojem 6, koji smo umirovili, zauvijek ostati neodvojiv i temeljni dio klupske DNK i povijesti - objavio je klub.

POGLEDAJTE GALERIJU: Baresi i druge ikone na Bobanovu oproštaju 2002.

Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002.
31
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Kao dječak ostao je siroče, a nogometni san gotovo mu je uništen prije nego što je i počeo. Sa svojim dvije godine starijim bratom Giuseppeom otišao je na probu u Inter. Talijanski velikan je uzeo Giuseppea, a Franca, koji je navijao za "nerazzurre", odbili su uz objašnjenje da je fizički preslab.

No tamo gdje jedni nisu vidjeli potencijal, drugi su prepoznali genija i vođu. Vidoviti skaut Milana, Italo Galbiati, bio je impresioniran njegovom tehnikom i vizijom igre pa ga je doveo Milanello, gdje je proveo cijelu karijeru i postao legenda. Zbog sitne građe, maser momčadi nadjenuo mu je nadimak "Piscinin" ("mališan"), koji ga je pratio kroz cijelu karijeru, čak i kad je izrastao u nogometnog diva.

Za prvu momčad debitirao je u dobi od 17 godina, a s Paolom Maldinijem, Maurom Tassottijem i Alessandrom Costacurtom činio je obrambeni bedem od kojega su godinama strahovali i najbolji napadači diljem Europe. Suigrač mu je bio i legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban, kojemu je došao na oproštajnu utakmicu 2002. godine koja se igrala na Maksimiru.

- Za cijeli nogomet, Franco je povijest. Jedan od najvećih braniča svih vremena. Milan je izgubio veliku legendu. Natjerao bi vas da shvatite kako se poštovanje zaslužuje djelima. Vikao bi na mene nakon driblinga kako bi me naučio poštovanju - poručio je Boban, koji se oprostio od Baresija u intervjuu za La Repubblicu.

Bogatu karijeru zaključio je 1997. godine nakon 719 odigranih utakmica za Milan, što je rekord koji je nadmašio jedino Paolo Maldini. Završio je drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Nizozemca Marca van Bastena, a s “rossonerima” je osvojio čak 20 trofeja. Bio je i član talijanske reprezentacije, za koju je odigrao 81 utakmicu, a s kojom je 1982. godine bio svjetski prvak.

Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002.
Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026