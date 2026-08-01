BOBAN O BARESIJU 'Predriblao bi me, a onda i urlao na mene. Jedan od najvećih braniča ikad'

Nogometni svijet zavijen je u crno. U 66. godini, nakon duge i teške borbe s bolešću, preminuo je Franco Baresi, legendarni kapetan AC Milana i talijanske reprezentacije. Otišao je "Piscinin", vođa kojega su krasili elegancija i čvrstina, simbol odanosti i jedan od najvećih obrambenih igrača.

- Milan tuguje zbog odlaska Franca Baresija, koji će, baš kao i njegov dres s brojem 6, koji smo umirovili, zauvijek ostati neodvojiv i temeljni dio klupske DNK i povijesti - objavio je klub.

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Kao dječak ostao je siroče, a nogometni san gotovo mu je uništen prije nego što je i počeo. Sa svojim dvije godine starijim bratom Giuseppeom otišao je na probu u Inter. Talijanski velikan je uzeo Giuseppea, a Franca, koji je navijao za "nerazzurre", odbili su uz objašnjenje da je fizički preslab.

No tamo gdje jedni nisu vidjeli potencijal, drugi su prepoznali genija i vođu. Vidoviti skaut Milana, Italo Galbiati, bio je impresioniran njegovom tehnikom i vizijom igre pa ga je doveo Milanello, gdje je proveo cijelu karijeru i postao legenda. Zbog sitne građe, maser momčadi nadjenuo mu je nadimak "Piscinin" ("mališan"), koji ga je pratio kroz cijelu karijeru, čak i kad je izrastao u nogometnog diva.

Za prvu momčad debitirao je u dobi od 17 godina, a s Paolom Maldinijem, Maurom Tassottijem i Alessandrom Costacurtom činio je obrambeni bedem od kojega su godinama strahovali i najbolji napadači diljem Europe. Suigrač mu je bio i legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban, kojemu je došao na oproštajnu utakmicu 2002. godine koja se igrala na Maksimiru.

Boban: “Baresi mi urlò contro dopo un dribbling per insegnarmi il rispetto” https://t.co/QRWRy0fpOX — Repubblica (@repubblica) August 1, 2026

- Za cijeli nogomet, Franco je povijest. Jedan od najvećih braniča svih vremena. Milan je izgubio veliku legendu. Natjerao bi vas da shvatite kako se poštovanje zaslužuje djelima. Vikao bi na mene nakon driblinga kako bi me naučio poštovanju - poručio je Boban, koji se oprostio od Baresija u intervjuu za La Repubblicu.

Bogatu karijeru zaključio je 1997. godine nakon 719 odigranih utakmica za Milan, što je rekord koji je nadmašio jedino Paolo Maldini. Završio je drugi u izboru za Zlatnu loptu iza Nizozemca Marca van Bastena, a s “rossonerima” je osvojio čak 20 trofeja. Bio je i član talijanske reprezentacije, za koju je odigrao 81 utakmicu, a s kojom je 1982. godine bio svjetski prvak.