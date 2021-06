Ljeto 1998., Francuska. Davor Šuker je doveo Hrvatsku u vodstvo protiv domaćina u polufinalu SP-a. Euforija u Lijepoj našoj, Francuzi na koljenima protiv briljantne i 'male' Hrvatske. No, samo minutu nakon toga trenutak koji će promijeniti sve. Naša legenda i kapetan Zvonimir Boban gubi loptu na 20 metara od svog gola, Lilian Thuram zabija svoj prvi gol za reprezentaciju, a nakon toga i drugi za pobjedu (2-1). Jedini golovi u reprezentativnoj karijeri.

'Vatreni' su tada osvojili broncu, cijela Hrvatska je slavila i bili su to povijesni dani kojima se i danas dičimo. No ta izgubljena lopta iz polufinala i dan danas proganja legendarnog Zvonu Bobana (52).

Zvone danas obnaša dužnost drugog čovjeka Uefe, a o svome životu i karijeri je ovih dana popričao s poznatim nogometnim kolumnistom Simonom Cuperom. Pričali su o njegovom odrastanju, rodnom Imotskom, ali i najbolnijoj temi u Bobanovom životu. A to je taj poraz od Francuske u polufinalu svjetskog prvenstva.

Hrvatska je tog ljeta bila zrela za velike stvari, držala je Francuze na konopcima i mnogi su je vidjeli u finalu. Boban je odigrao fantastično prvenstvo, bio je lider i vođa jedne sjajne generacije. Obzirom na to što je sve učinio za reprezentaciju i kako je ginuo na terenu, nitko mu nikada ne može zamjeriti. No on si sam ne može oprostiti taj trenutak nepažnje.

- Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti - kazao je Boban, koji je s Milanom osvojio četiri Scudetta i jednu Ligu prvaka.

Nezaobilazna tema bila je i scena iz 1990. godine kada je udario milicajca i pred cijelim svijetom prenio sentiment svakog Hrvata. Već tada je postao legenda.

- Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari - rekao je legendarni 'vatreni'.

Podržava VAR i žestoko se obrušio na neslavno propalu Superligu.

- VAR je poruka društvu da nogomet nećemo prepustiti krim-miljeu i namještaljkama. VAR ispravlja veliku grešku u svakoj trećoj utakmici. Mislim da ljudi koji propituju implementaciju VAR-a stvarno nisu normalni. A pokušaj osnivanja Superlige bio je loš posao i pohlepa. Znao sam da se to neće dogoditi, ljudi koji se brinu za nogomet to neće dopustiti. Moram pohvaliti engleske nogometne vlasti i njihovu javnost. Bilo je ludo kako su ljudi tamo reagirali, to daje nadu u lijepu nogometnu budućnost - kaže Boban.

Naravno, osvrnuo se i na utakmicu Engleske i Hrvatske u prvom kolu Eura. Kaže kako naša momčad ima više iskustva, ali su Englezi fizički jači i brži. Što se tiče najboljeg nogometaša u povijesti, za njega nema dvojbe.

- Pelé, Maradona, Messi i brazilski Ronaldo najbolji igrači svih vremena. Ali jedan je najveći. To je Maradona. Znate zašto? Ako su Ronaldo, Pelé i Messi dodirivali dušu lopte, Maradona je tu dušu uzeo - zaključio je Boban.