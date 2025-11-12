Obavijesti

Boban priznao neke pogreške, ali dao i jednu nespretnu izjavu! Naslov ipak mora biti imperativ

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Boban priznao neke pogreške, ali dao i jednu nespretnu izjavu! Naslov ipak mora biti imperativ
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo ima budžet veći od 60 milijuna eura, za sve klubove HNL-a je po tom pitanju 'space-shuttle', pa Boban svoju eru mora započeti naslovom prvaka. Dvije sezone bez naslova bile bi veliki korak natrag...

Zvonimir Boban konačno se oglasio. I neka. Navijači Dinama dugo su priželjkivali javni istup predsjednika kluba, čovjeka kojega su do srijede mogli čuti tek na talijanskom Sky Sportu. Boban je u intervjuima za HRT i Večernji list dao podršku Mariju Kovačeviću, podijelio razmišljanja o dosadašnjem dijelu sezone. I, doista, nadamo se kako na novo obraćanje čelnog čovjeka kluba nećemo opet čekati mjesecima, Bobana je uvijek zanimljivo vidjeti, čuti, slušati...

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići
