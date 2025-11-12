Dinamo ima budžet veći od 60 milijuna eura, za sve klubove HNL-a je po tom pitanju 'space-shuttle', pa Boban svoju eru mora započeti naslovom prvaka. Dvije sezone bez naslova bile bi veliki korak natrag...
Boban priznao neke pogreške, ali dao i jednu nespretnu izjavu! Naslov ipak mora biti imperativ
Zvonimir Boban konačno se oglasio. I neka. Navijači Dinama dugo su priželjkivali javni istup predsjednika kluba, čovjeka kojega su do srijede mogli čuti tek na talijanskom Sky Sportu. Boban je u intervjuima za HRT i Večernji list dao podršku Mariju Kovačeviću, podijelio razmišljanja o dosadašnjem dijelu sezone. I, doista, nadamo se kako na novo obraćanje čelnog čovjeka kluba nećemo opet čekati mjesecima, Bobana je uvijek zanimljivo vidjeti, čuti, slušati...
