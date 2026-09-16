KOMENTAR PLUS+

Boban sanja da Dinamo igra kao Barcelona. Možda i igra, ali kao ona iz ekvadorskog Quita

Piše Mato Galić,

HAPOEL - DINAMO 0-0 'Modri' su u Rumunjskoj imali samo 34 posto posjeda lopte i tek jedan udarac u okvir gola. Sporo, bezidejno. Bez Belje ne ide...