Boban sanja da Dinamo igra kao Barcelona. Možda i igra, ali kao ona iz ekvadorskog Quita
HAPOEL - DINAMO 0-0 'Modri' su u Rumunjskoj imali samo 34 posto posjeda lopte i tek jedan udarac u okvir gola. Sporo, bezidejno. Bez Belje ne ide...
Prije nešto više od godinu dana Zvonimir Boban, predsjednik Dinama, predstavio je navijačima svoju viziju putem klupskih kanala. U kontroliranim uvjetima, da se ne zaboravi. Spominjao je superiorni 4-3-3 sustav i istraživanja prema kojima je 90 i kusur posto najvećih trofeja u jakim ligama i na najjačim turnirima osvojeno od momčadi koje su igrale na taj način, uz varijacije na temu.