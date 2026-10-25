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SA ZAPOSLENICIMA KLUBA

Boban sazvao hitan sastanak u Dinamu: Evo o čemu je riječ

Piše Issa Kralj,
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Boban sazvao hitan sastanak u Dinamu: Evo o čemu je riječ
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Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Osim što će informirati zaposlenike o trenutačnom stanju unutar kluba, tema sastanka bit će rušenje maksimirskog stadiona te preseljenje na novi stadion u Kranjčevićevu

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Aktualni hrvatski prvak Dinamo poražen je u zadnjem trećem kolu Europske lige od nizozemskog NEC Nijmegena 4-2 što je 'modrima' prvi poraz u EL. Međutim, budućnost trenera Marija Kovačevića na klupi 'modrih' već je dugo pod upitnikom, a nakon posljednjeg europskog susreta bio je blizu otkaza. 

Kovačević je ipak 'preživio' nakon što je predsjednik Dinama Zvonimir Boban odlučio da mu još uvijek vjeruje na toj funkciji pa će Kovačević voditi Dinamo u sljedećim susretima. 

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Međutim, u Dinamu će se opet sastančiti. Kako javlja novinar Germanijaka Tomo Ničota, Boban je za ponedjeljak sazvao sastanak sa zaposlenicima kluba kako bi im objasnio stanje na Maksimiru. 

Osim što će informirati zaposlenike o trenutačnom stanju unutar kluba, tema sastanka bit će rušenje maksimirskog stadiona te preseljenje na novi stadion u Kranjčevićevu. Taj je razgovor namijenjen isključivo radnoj zajednici kluba, bez prisustva igrača i trenera, kako bi ostali djelatnici napokon dobili priliku izravno postaviti pitanja koja ih zabrinjavaju.

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Komentari 16
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