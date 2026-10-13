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Boban već razmišlja o planu B? Kovačevićeva budućnost nije sigurna, idući tjedni su ključni

Piše Ivan Kužela,
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Boban već razmišlja o planu B? Kovačevićeva budućnost nije sigurna, idući tjedni su ključni
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Bobanovo strpljenje s Kovačevićem jenjava; blijedi derbi s Hajdukom dodatno je zahuktao priču o mogućoj smjeni. Ako modri ne podignu formu, polusezona bi mogla odlučiti njegovu sudbinu

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Trener 'modrih' Mario Kovačević nalazi se pod sve većim pritiskom u Dinamu, a nastavak sezone mogao bi biti presudan za njegovu budućnost na klupi zagrebačkog kluba. Prema neslužbenim informacijama iz Dinama, Zvonimir Boban više nije potpuno zadovoljan trenerovim radom, a nezadovoljstvo je dodatno pojačano nastupom protiv Hajduka na Poljudu.

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Foto: Uzavreli Poeta/Facebook

U klupskom vodstvu očekivali su da će momčad u derbiju pokazati više energije i odlučnosti te popraviti dojam iz dosadašnjeg dijela sezone. Međutim, izvedba protiv najvećeg rivala nije ispunila očekivanja, zbog čega se ponovno otvorilo pitanje Kovačevićeve dugoročne budućnosti, piše Večernji list

Boban zasad ne namjerava donositi ishitrene odluke. I ranije je isticao da nije pobornik čestih trenerskih smjena, pa se ni sada ne očekuje trenutačan prekid suradnje. Ipak, ako Dinamo u sljedećem razdoblju ne podigne razinu igre i rezultata, mogućnost promjene na klupi postat će sve ozbiljnija opcija.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kao važna točka za procjenu situacije nameće se završetak polusezone. Kovačeviću bi niz pobjeda i uvjerljivijih nastupa mogao osigurati nastavak mandata, no od Dinama se očekuje stabilnost i u domaćem prvenstvu i u europskim utakmicama. Pojedinačni dobri rezultati neće biti dovoljni ako ih ne bude pratio kontinuitet.

Boban, prema dostupnim informacijama, još nije krenuo u potragu za nasljednikom niti je počeo kontaktirati potencijalne kandidate. Prije eventualnog poteza želi procijeniti koje su mogućnosti na tržištu i pronaći trenera koji bi odgovarao klupskim ambicijama, struci i očekivanjima navijača.

Susret Dinama i Hapoela u 1. kolu UEFA Europske lige
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Kovačević je Dinamo preuzeo u ljeto 2025. godine, a trenutačna situacija predstavlja jedan od najvećih izazova otkako je stigao u Maksimir. Pred njim je zahtjevno razdoblje s gustim rasporedom i sve većim rezultatskim očekivanjima. Ishod sljedećih utakmica mogao bi značajno utjecati na odluku klupskog vodstva o njegovoj budućnosti.

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