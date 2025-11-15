Boban šokirao javnost uvredama na Članskom danu. Proslavljeni nogometaš i predsjednik Dinama vrijeđao je kao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, ali još izbjegava novinare na presicama
KOMENTAR PLUS+
Bobanove sramotne uvrede su podsjetile na Mamića. Mišković bi ga puno toga mogao naučiti
Čitanje članka: 1 min
Zvonimir Boban za prosječnog je Hrvata puno više od legendarnog nogometaša. Na stranu Liga prvaka s Milanom 1994., na stranu četiri naslova Serie A... Gotovo mitski status stekao je udaranjem milicajca na Maksimiru 13. svibnja 1990. Sve to, jasno, zbog društveno-političkih okolnosti u kojima je to učinio. Mnogi ga povezuju s početkom raspada Jugoslavije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku