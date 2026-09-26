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PRVI PUT U DINAMU

Bobanu zviždali navijači zbog novog Maksimira! Evo kako je odgovorio: 'Pokušajte shvatiti'

Piše 24sata,
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Bobanu zviždali navijači zbog novog Maksimira! Evo kako je odgovorio: 'Pokušajte shvatiti'
Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Boban se prvi put suočio s gnjevom navijača zbog novog Maksimira, a zvižduci su odjeknuli u Čitluku

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Predsjednik Dinama Zvonimir Boban protekla dva dana suočio se s valom nezadovoljstva navijača zbog odabira prvonagrađenog rada u međunarodnom natječaju za dizajn novog stadiona Maksimir, a bilo navijača prvi je put mogao osjetiti na Plavoj noći u Čitluku u petak. Nakon pozdravnog govora masa je uzvikivala "stadion, stadion" i tražila pojašnjenje.

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Foto: Grad Zagreb

- Želite objašnjenje o stadionu? Treba mi jedno sat i pol. Ja razumijem vas, poštujem vaše mišljenje, ali vi trebate pokušati shvatiti mišljenje nekih drugih ljudi. Ovo rješenje većina nije očekivala, ali će vam nakon korekcija sve puno bolje sjesti. Isto tako, dozvolite da postoji neka struka. Moje najiskrenije mišljenje je da je ovo daleko najbolje za Dinamo - rekao je Boban.

Navijači su na to odgovorili negodovanjem, glasnim zvižducima, što je prvi put da ih je Boban izravno dobio otkako je prošle godine preuzeo čelno mjesto u Maksimiru.

- Sve pet, ja računam da vi znate to bolje. Kako god, sve okej - reagirao je Boban i završio obraćanje.

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