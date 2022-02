Ne smatram se krivim za kazneno djelo koje mi se stavlja na teret, ali iznimno mi je žao što se to dogodilo, rekao je na osječkom sudu lijevi bočni Dinama Petar Bočkaj koji je 1. ožujka 2019. godine skrivio prometnu nesreću pod utjecajem alkohola.

Tadašnji igrač Osijeka, zabio se u benzinsku pumpu i pobjegao je s mjesta nesreće. NK Osijek je ekspresno reagirao, sazvao je izvanrednu sjednicu na kojoj je odlučeno raskidaju ugovor s Bočkajem.

Bočkaja je policija ubrzo uhvatila te su tada rekli da se nogometaš nije namjerno zabio u izlog, već da je slučajno ubacio u pogrešnu brzinu. Imao je 1,86 promila alkohola u krvi u trenutku kada se s automobilom marke Mercedes AMG E43 zabio u prodajni izlog i ozlijedio djelatnice koje su bile iza pulta.

Renata Golik zadobila je nagnječenje obje natkoljenice te uganuće i nagnječenje desnog nožnog zgloba, dok je njezina kolegica Mirjana Brajović zadobila lakše ozljede nagnječenja oba ručna zgloba. Bočkaj nije pomogao unesrećenim djelatnicama što je potvrdila i oštećena Renata Golik koju su oslobodili vatrogasci nakon dojave o nesreći.

- Nakon što je izašao iz automobila došao je do druge strane pulta, ali nisam vidjela da pokušava odmaknuti pult i pomoći mi iako sam zapomagala i tražila pomoć. On se potom vratio u automobil i izvezao ga iz trgovine, a nakon toga ga više nisam vidjela - rekla je djelatnica, prenosi Jutarnji list.

Bočkaj se vraćao s koncerta Saše Matića, a njegov suvozač Živko Žulj na svjedočenju je ispričao svoju verziju priče.

- Vratio sam se do auta i sjećam se samo da je auto odjedanput krenuo i našao se unutar benzinske, ali ne znam kako se točno vozilo pokrenulo, jer nisam bio u autu, nego pokraj njega. Petar je prije dolaska na benzinsku normalno upravljao vozilom. Nakon toga me uhvatio neki šok, zvao sam brata da ga pitam što da radimo. Ne sjećam se svega, bio sam u šoku. Ne sjećam se nikakvih detalja unutar prodajnog prostora. Kasnije je došao jedan auto i on se odvezao s njim, ali ja to nisam vidio. Ja sam okolo hodao, tako da Petra nisam ni vidio, ali mislim da ne bi htio pobjeći s mjesta nesreće – rekao je Žulj, kazavši i kako je on ranije konzumirao alkohol, a za Bočkaja ne zna je li i on pio.

Bočkaj je kasnije zaradio sudsku tužbu i na kraju presudu zbog verbalnog nasilja u obitelji. Mora platiti 2000 kuna kazne i 200 kuna sudskog postupka zbog vrijeđanja bivše supruge s kojom ima dijete. Prije godinu i pol u kolovozu verbalno je nasrnuo na nju napisavši joj 'ide u pi**u materinu' te da će joj 'j**at mater dok ne čuje svoje dijete i neka ide u pi**u materinu'.