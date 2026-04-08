LEGENDA NAS NAPUSTILA

Bogdanov zadnji intervju: Luka Modrić mi je na pripremama sjedio na klupi i to mjesec dana

Piše Petar Božičević,
ARHIVA: Preminuo Sre?ko Bogdan, legenda Dinama i reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Srećko Bogdan preminuo je u 70. godini života, a od njega se oprašta nogometni svijet. Dinamove legende potresla je vijest o smrti legendarnog igrača, a Bogdan je posljednji intervju dao počekom 2025.

- Kad sam prvi put došao u Njemačku nisam znao ni slovo njihova jezika. U osam godina ipak sam nešto naučio. Prva riječ koju sam tamo naučio bila je "šaci". Nju je stalno izgovarao jedan moj suigrač iz Srbije. I nakon jednog treninga svi pod tušem, a ja ga pitam: Šaci, što ćemo danas raditi? On me počeo psovati, a svi igrači me čudno gledaju. Tek sam kasnije saznao pravo značenje te riječi - započeo je tada za Večernji list

Bogdan je bio trener Luki Modriću u Interu iz Zaprešića, a upravo Luku smatra najboljim hrvatskim nogometašem. 

- Zar može biti drugačije, i tako već godinama? To je igrač kojeg će teško nadmašiti bilo tko u budućnosti hrvatskog nogometa. Eto, imao sam prilike da mu jedne sezone budem trener u zaprešićkom Interu - rekao je pa ispričao zanimljivu anegdotu. 

- Uoči te sezone iz Dinama su na posudbu u Inter došla četiri igrača – Modrić, Ćorluka, Čale i Janjetović. Pozvao sam ih ponaosob u svoj ured i objasnio što od njih očekujem. Neki su mi treneri odmah rekli: "Srećko, pa to su igrači Dinama, oni odmah moraju igrati u prvoj postavi." Samo sam ih pogledao i rekao: "Zašto bi morali igrati?" Luka Modrić mi je u svim pripremnim utakmicama sjedio na klupi. I tako mjesec dana. I onda smo igrali generalku prije početka prvenstva protiv Murske Subote. Netko od standardnih igrača bio je ozlijeđen, mislim da je riječ o Gondžiću i rekao sam Luki: Mali, danas igraš od prve minute. Pokaži sve što znaš, nemoj se bojati. Nakon utakmice mogao sam samo zaključiti – Modrić je igrač koji će kod mene igrati od prve minute. Tu smo sezonu završili drugi, iza Hajduka. 

Oglasio se i Dinamo: Bogdan je bio simbol purgerskog kluba

Bogdan smatra da bi Inter u toj sezoni bio prvak Hrvatske da su u klubu ostali Modrić i Ćorluka, koje je Dinamo vratio u svoje redove na polusezoni. 

U vrijeme intervjua je Dinamo vodio Fabio Cannavaro, a trener Hajduka bio je Gennaro Gattuso. Bogdan je smatrao da hrvatske velikane trebaju voditi domaći treneri. 

- Ako u Hrvatskoj nema trenera koji mogu voditi Dinamo i Hajduk, onda nam je nogomet otišao kvragu.

Bogdan je tijekom karijere izvodio penale, a smatrao je da mu je njemačka mirovina značajno pomogla u životu. 

- Mirovine mojih vršnjaka su preniske. Ljudi, kada idu u mirovinu, moraju razmišljati od čega će živjeti jer su im mirovine nedostatne i teško od nje žive. Često, ako mogu, moraju naći dodatan posao da bi mogli preživjeti ove teške situacije. Da nemam njemačku penziju, ja bih tu crkavao - rekao je i dodao:

- Žalosno mi je što naši umirovljenici, koji su pošteno radili i pošteno zaradili svoje mirovine, imaju tako niska primanja. 

Bogdan je 1981. otišao na služenje vojnog roka, a kad se vratio, Dinamo je osigurao naslov prvaka Jugoslavije. U šali je rekao kako je njegovo neigranje pomoglo "modrima" da dođu do trofeja, ali na inzistiranje Miroslava Ćire Blaževića i Velimira Zajeca, Bogdan je upisan u povijesne knjige kao dio momčadi. 

