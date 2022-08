Bogdanović ishvalio našeg Amerikanca, a Šarić se konačno priključio: Radio sam za ovo

Brojni turisti okupirali su Opatiju gdje uživaju u hrvatskim specijalitetima, upijaju sunčeve zrake i brčkaju se u Jadranskom moru, a u hrvatski biser stigli su i naši košarkaši, ali drugim povodom. Zatvorili su se u dvoranu Marino Cvetković gdje bruse formu i uigravaju se za Europsko prvenstvo u košarci. Drugo im ni ne preostaje nakon srpnja koji je dobrano potresao našu košarku.

Novi debakl je iza nas, kojeg se više nitko ne želi ni prisjećati. Neće nas biti na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Taj debakl možemo isprati samo dobrim rezultatima, a prava prilika pruža se u rujnu. Od 1. do 18. rujna na rasporedu je EuroBasket u Njemačkoj, Češkoj, Gruziji i Italiji. Hrvatski reprezentativci se od prošle srijede pripremaju u Opatiji, a od ponedjeljka su im se na parketu priključili naš novi reprezentativac Amerikanac Jaleen Smith te NBA igrači Bojan Bogdanović, Ivica Zubac i Dario Šarić

Naša reprezentacija bi na EuroBasketu trebala osvanuti u najsjajnijem ruhu. Kruno Simon i Dario Šarić oporavili su se od teških ozljeda, konačno su tu i trebali bi zaigrati nakon četiri godine, a posebno veliko pojačanje bit će Smith na toliko bolnoj poziciji playmakera. Kada njima, uz Babu i Zupca, pridodate Marija Hezonju i mlade nade Karla Matkovića, Roka Prkačina i Lovru Gnjidića, optimizam je s razlogom tu. Trebala bi to biti nova i jača Hrvatska, spremna potući se pa čak i za medalju.

- Osjećam se jako dobro. Nastavio sam trenirati i poslije sezone, do 23.srpnja. Stvarno sam se pripremao da dođem što bolji. Osjećam se dobro. lijepo je biti ovdje među igračima. I jako drago mi je što sam opet tu. Pokušavam se vratiti iz ozljede, biti sto posto i fokusirati se na reprezentaciju. Poslije ćemo se lako prilagoditi. Na prijateljskim utakmicama glavni cilj je izbrusiti formu za prvenstvo gdje ćemo pokušati s većom minutažom - rekao je Dario Šarić.

Prije godinu dana ozlijedio je prednji križni ligament zbog čega je izgubio cijelu sezonu, no to ga nije sputalo. Prolazio je kroz pakleni put oporavka, terapije i treninzi, ali marljivo je radio kako bi što spremniji dočekao novu sezonu. No, prije toga i natjecanje sa svojom Hrvatskom. Prvo nakon pet godina.

A konačno se i osmijeh pojavio na licu izbornika Damira Mulaomerovića nakon debakla u kvalifikacijama za SP. Tužni, besciljni i iscrpljeni pogled zamijenili su optimizam i olakšanje.

- Opatija nas uvijek dobro primi, imamo sjajne uvjete. Ima nas malo više, imamo neke nove momke. Rade jako dobro, spremamo se na ono što nas čeka. Kompletirali smo se. Ovi dečki koji su bili prije tu su napravili veliki dio posla i to izgleda dobro. Ima još dosta do EuroBasketa. Idemo utakmicu po utakmicu, najvažnije je da radimo, da iz dana u dan budemo sve bolji, da se dižemo individualno i timski. Svi su jako motivirani, shvatili su u kakvoj smo situaciji - rekao je Mulaomerović.

Konačno će se malo rasteretiti i pleća našeg najboljeg igrača Bojana Bogdanovića. I njega je pogodilo ispadanje iz kvalifikacija za SP, ali oran i motiviran, želi nešto napraviti s reprezentacijom. A EuroBasket mu je vrlo vjerojatno i posljednje natjecanje.

- Oporavili smo se, odradili smo dva, tri treninga u punom sastavu. Drugačija je priča nego u srpnju, imamo puno novih igrača, dobili smo Simona i Šarića koji će nam poboljšati te akcije, što nam je bilo loše jako u srpnju. Upoznao sam Smitha, trenira s nama, vrlo dobar igrač, bit će nam dosta važan. Jako dobar na lopti, može odraditi pritisak, odličan obrambeni igrač, fizičke predispozicije sjajne. Očekujemo da digne našu igru na novu razinu. On je ta klasična i klasna jedinica koja nam je falila - rekao je Bogdanović.

Podsjetimo, izbornik Damir Mulaomerović izabrao je 16 igrača koji će proći pripreme: Rogić, Gnjidić, Ramljak, Filipović, Prkačin, Hezonja, Perković, Matković, M. Drežnjak, Simon, Mavra, Marčinković, Bogdanović, Zubac, Šarić i Smith. Samo 12 odabranih ići će na EuroBasket. Hrvatska će u Milanu igrati protiv Grčke, Italije, Ukrajine, Velike Britanije i Estonije.

A prije toga nas čekaju pripremni turniri i pretkvalifikacije za EuroBasket.

PRIJATELJSKE UTAKMICE

• 13. kolovoza Bugarska – Hrvatska (Pardubice, Češka)

• 14. kolovoza Češka – Hrvatska (Pardubice, Češka)

• 18. kolovoza Hrvatska – Mađarska (Opatija, Hrvatska)

• 20. kolovoza Slovenija – Hrvatska (Celje, Slovenija)

SLUŽBENE UTAKMICE HRVATSKE

PRETKVALIFIKACIJE ZA EP 2025

• 25. kolovoza 2022. Poljska – Hrvatska

• 28. kolovoza 2022. Hrvatska – Švicarska

EUROPSKO PRVENSTVO, 1.-18. rujna 2022.

• Hrvatska – Grčka 2. rujna 2022. u 17:00

• Velika Britanija – Hrvatska 3. rujna 2022. u 14:15

• Hrvatska – Estonija 5. rujna 2022. u 14:15

• Italija – Hrvatska 6. rujna 2022. u 21:00

• Hrvatska – Ukrajina 8. rujna 2022. u 14:15

