Bogdanović natrpao Phoenix, Šiši se vratio u Philadelphiju

Bojan Bogdanović odigrao je sjajnu utakmicu i s 20 je koševa vodio svoju Indianu do uvjerljive pobjede nad Phoenixom 131-97. Phoenix je skupo koštao loš ulazak u utakmicu, a raspoloženim Pacersima je sve polazilo za rukom.

Bogdanović je bio prvo ime susreta sa šutom 4/7 za dva, 3/5 za tri, 3/4 slobodna, a imao je i tri asistencije te pet skokova. Dragan Bender je dobio pet minuta na terenu, ali nije napravio ništa.

Dario Šarić vratio se u Philadelphiju po prvi puta nakon što je razmijenjen. Prije utakmice mu je priređen lijep doček, potpisivao je dresove navijačima svoje bivše momčadi, a na sredini prve četvrtine na velikom ekranu je pušten video Dariju u čast. Navijači su ga pozdravili ovacijama, ali neće on samo po dobrome pamtiti povratak jer je njegova Minnesota nadigrana s 149-107. Dario je na parketu bio 23 minute, imao je 11 poena (4/5 za dva, 1/4 za tri) uz pet skokova i dvije asistencije.

Najbolji kod Philadelphije je bio Joel Embiid s 31 poenom i 13 skokova.

Atlanta je predvođena Collinsom s 26 poena dobila Oklahomu 142-126, a gostima nije pomogao ni odlično raspoloženi Westbrook koji se zaustavio na 31 košu.

Giannis Antetokounmpo je s triple-double učinkom predvodio (12p, 10as, 10sk u 24 minute) Milwaukee do pobjede protiv Miamija 124-86, a Thompson i Curry s 31 poenom te Durant s 27 su bili najbolji u slavlju Golden State Warriorsa kod Denvera 142-111. Warriorsi su u prvoj četvrtini ubacili 51 koš što je najviše u povijesti lige!

