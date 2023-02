Bogdanović potvrdio da više neće igrati za reprezentaciju: Ne mislim se vraćati u Europu...

Bio je svjestan da mu je to posljednje natjecanje s reprezentacijom. Htio je ostaviti trag i donijeti nam medalju koju čekamo od 1995. godine. No, opet smo ga vidjeli kako izmučen i razočaran odlazi s parketa. Toliko puta viđen scenarij. S njegove posljednje utakmice za Hrvatsku.

Prošlo je tome pet mjeseci otkako su naši košarkaši teško nastradali od Finske i ispali iz osmine finala EuroBasketa, a tada je zadnji put dres reprezentacije obukao najbolji hrvatski igrač Bojan Bogdanović. Još uoči turnira postojale su naznake da će mu to biti posljednje natjecanje. Htio se oprostiti u stilu, no stigao je novi debakl koji ga je itekako zabolio. Bio je to njegov oproštaj od Hrvatske, no kako tada još nije bilo poznato hoćemo li imati priliku plasirati se u Pariz, postojala je mala mogućnost da odgodi oproštaj za godinu dana.

Foto: FIBA Basketball

Olimpijske igre u Parizu tanka su nit koja su držala nadu kako Babo nije odigrao svoje. Naše košarkaši će se sljedećeg ljeta u pretkvalifikacijama boriti za mjesto u glavnom kvalifikacijskom turniru, no sada je gotovo sigurno da tamo nećemo imati pomoć našeg najboljeg igrača. Babo je to potvrdio u razgovoru za Mundo Deportivo.

- Stav mi je isti kao prošlog ljeta i ne mislim da će se promijeniti - rekao je Bojan koji je u nedavnom istupu rekao kako mu se nitko nije javio iz reprezentacije. Da ga barem pokuša nagovoriti da ostane i da mu do znanja da nam još treba. Čak niti sportski direktor Aco Petrović, koji obnaša i funkciju izbornika. I to sve kao da je učvrstilo njegovu odluku.

Zašto nikada nije napravio ozbiljniji rezultat s reprezentacijom?

- Imali smo puno problema s ozljedama. Tako mi je praktički cijeli život, uvijek su nam zbog ozljeda falili najbolji igrači. Pretpostavlja se da s dobrim igračima treba napraviti neki rezultat, a zašto ne možemo, to je pitanje za milijun dolara. Trebali bismo biti bolji, ne znam što reći, ali uvijek je bilo ozljeda.

Foto: Rick Osentoski

U studenom prošle godine potpisao je dvogodišnji ugovor s Detroitom vrijedan 20 milijuna dolara. U Pistonsima je najbolji igrač i mentor mladim igračima, navijači ga obožavaju, a novim ugovorom osigurao je egzistenciju svojoj obitelji. Jedino što fali je nastup u play-offu kojeg neće vidjeti. Zbog toga su se mnogi hrvatski navijači nadali 'trejdu' u momčad koja pretendira za nešto više od tankiranja i skupljanja pickova. Lakersi su ga htjeli, sjajno bi im došao pakleni šuter koji igra sezonu karijere, no Detroit ga nije htio pustiti.

Pitanje je hoće li ga pustiti i u sljedećoj sezoni. Sviđala mu se ili ne ova uloga, čelnici ga vide kao bitnog faktora u razvoju mladih igrača. Kada mu ugovor istekne, imat će 36 godina. Ako ga nitko i ne bude htio u NBA ligi, o povratku u Europu ni ne pomišlja.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

- Mislim da neću više igrati u Europi. Volio bih da su u Europi pravila kao u NBA ligi, ali nije me briga. Sviđa mi se ta debata, drukčiji je stil košarke, mentalitet u Europi je drukčiji, u svakoj utakmici igra se žestoko - kazao je Bogdanović.

Koja je formula njegovih vrhunskih partija u Detroitu?

- Samo biti ono što jesam. Svaku utakmicu shvaćam ozbiljno, dajem sve od sebe i sad sam prva opcija, pogotovo nakon ozljede Cunninghama. Ali u ovoj fazi karijere ne želim velike brojke, nego momčadski uspjeh i nadam se da ćemo iduće sezone igrati bolje nego ove - rekao je hrvatski košarkaš.

