Bogdanović stigao u novi klub: Znao sam da će me razmijeniti, samo sam čekao gdje će to biti

Američki mediji selili su ga malo u Lakerse, malo u Phoenix. Utah se odlučio na redizajn, očekivalo se da će ga razmijeniti, ali Bojan Bogdanović je prošli tjedan iznenađujuće završio u Detroit Pistonsima. Bojanu će Detroit biti peti NBA klub, nakon Brooklyna, Washingtona, Indiane i Ute u kojoj je prošle sezone bio na 18 koševa u prosjeku po utakmici.

No, čeka ga sredina koja je daleko od onoga za što je Bojan dosad igrao i za što je htio igrati u završnoj fazi karijere. Pistonsi su lani imali na kontu svega 23 pobjede...

Da ga je Utah Jazz razmijenio, doznao je na odmoru u Hrvatskoj, a prije dva dana stigao je u Detroit ususret priprema za novu sezonu te se upoznao s trenerom Dwaneom Caseyem i suigračima.

Pistonsi su dobili renomiranog košarkaša i paklenog šutera koji je u posljednje tri godine ostavio veliki trag u Salt Lake Cityju. Bogdanović je u svojoj karijeri pokazao da se može naviknuti na svaki sustav, ali ovo će biti skroz drugačije. Stigao je u mladu momčad i nekad slavni klub koji već godinama prolazi kroz neuspješni redizajn.

Od sharp shootera čiji je zadatak da zabija ono što mu serviraju, sada će dobiti novu ulogu. Morat će preuzeti dirigentsku palicu, postati lider i mentor ostalim igračima, s više odgovornosti u igri. Nešto što nije bio slučaj u prethodnim klubovima. Trebao bi činiti udarni tercet s Kembom Walkerom i Bagleyjem, kao jedan od najiskusnijih igrača.

Bit će zanimljivo kako će se Bogdanović adaptirati na to, pogotovo u završnoj fazi svoje karijere. Riječ je o momčadi koja je posljednji put u play-offu igrala prije šest godina, a on je priželjkivao momčad koja će se boriti za titulu i u kojoj će imati drugačiju ulogu od ove. No, kao da se njega išta pitalo oko razmjene...

- Znao sam da će me razmijeniti. Samo sam čekao gdje će me poslati. Veoma sam uzbuđen što sam ovdje s mladom grupom igrača i iskusnim trenerom, zasad je sve sjajno. Vratio sam se iz Hrvatske prije dva dama pa sam još u jet lagu. Nisam imao neke preferencije gdje želim završiti, bilo je puno glasina, ne znaš jesu li istinite. Sretan sam što sam tu - kazao je Bogdanović po dolasku u kamp.

Novinare je zanimalo koja će njegova uloga biti u novom klubu.

- Pričat ćemo o mojoj roli u sljedećim danima. Tu sam da pomognem koliko mogu. Kemba Walker? Sjajan čovjek i fantastičan igrač. Imat će više prostora uz mene. Tu sam tek nekoliko dana pa ćemo u sljedećim danima naučiti više. Radit ću ono što radim. Ja sam najstariji ovdje, morat ću pričati s mladim igračima i voditi ih. Ali igrat ću kao i prije - kazao je Bogdanović.

Trener Detroita je Dwane Casey, nekadašnji trener godine, a ni on ne skriva oduševljenje što je dobio jednog iskusnog i sjajnog košarkaša koji će biti od velike koristi.

- Pametan je i zna šutirati i igrati. Zna kako igrati bez lopte i ako se pazi na njega, to će otvoriti prostor za igrače kao što su Cade Cunningham, Jaden Ivey i Saddiq Bey. Gledao sam ga danas na treningu, govorio je igračima što trebaju raditi i zato će nam biti veoma vrijedan.

