Bogdanovićevi zakucani za dno konferencije, Bojan je ubacio 15

Detroit Pistonsi Bojana Bogdanovića upisali su sinoć šesti poraz u zadnjih sedam utakmica, a hrvatski košarkaš je u tom porazu sudjelovao sa 15 koševa.

Od Pistonsa su u Detroitu bolji sa 126-111 bili Utah Jazz, a Bogdanović je odigrao 30:57 minuta i uz 15 koševa (šut iz igre 5/13, trice 2/6) upisao još tri skoka, tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Lauri Markkanen izjednačio je rekord karijere s 38 koševa, od čega je devet trica, za Utah. Jordan Clarkson je dodao 21 poen i šest asistencija, a Jarred Vanderbilt 18 poena, 13 skokova i šest asistencija.

Pistonse je predvodio rookie Jaden Ivey sa 30 ubačaja, a Jalen Duren je ubacio 15 koševa uz 14 skokova.

New York Knicks su stigli do osme uzastopne pobjede, kod kuće su sa 132-94 razbili Golden State Warriorse.

Immanuel Quickley ubacio je 22 koša i predvodio šest igrača s dvoznamenkastim učinkom za New York. Jalen Brunson je zabio 21 koš, a Julius Randle je upisao double-double sa 15 poena i 12 skokova. Quentin Grimes ubacio je 19 poena, RJ Barrett 18 poena, a pričuva Miles McBride dodao je 10 poena.

Kod Warriorsa najbolji je bio Jordan Poole sa 26 pogodaka.

Washington Wizardsi su prekinuli niz od deset poraza svladavši na gostovanju sa 113-110 Phoenix Sunse.

Kyle Kuzma je zabio 29 koševa za Washington, a Bradley Beal je dodao 27. Phoenix je predvodio Deandre Ayton sa 30 koševa i 13 skokova.

Denver Nuggets su kod kuće sa 105-91 bili bolji od Memhis Grizzliesa. Aaron Gordon je ubacio 24 poena, Nikola Jokić 13 uz 13 skokova i 13 asistencija za Denver koji je slavio peti put u šest utakmica.

Chicago Bulls su zaustavili niz od četiri pobjede Miami Heata nadigravši ih sa 113-103.

Nikola Vučević zabio je 29 koševa i uhvatio 12 skokova, DeMar DeRozan je ubacio 16 od svoja 24 poena u drugom poluvremenu, a Zach LaVine dodao je 21 poen i sedam asistencija za Bullse.

Bam Adebayo upisao je 27 pogodaka, 12 skokova i šest asistencija za Miami, koji je izgubio tri od zadnje četiri domaće utakmice.

