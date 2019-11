Bojkotirali su Goran, Ivo, Mate i Borna; jesu li izbornici krivci?

Hrvatski tenis ima ružan kontinuitet. U praktički svakoj generaciji HTS i izbornik u sukobu su s jednim igračem. Za Davis Cup reprezentaciju iz ovih ili onih razloga neko vrijeme nisu igrali Goran Ivanišević, Ivo Karlović, Borna Ćorić i Mate Pavić.

Sljedećeg tjedna Hrvatska u Madrid dolazi kao branitelj naslova bez vođe Marina Čilića. Čilić je otkazao nastup zbog problema s koljenom, pa je tu ulogu preuzeo Borna Ćorić i, kako je rekao sada bivši izbornik Željko Krajan, iskoristio tu priliku i riješio se Varaždinca.

Ćorić je propustio cijelu 2017. godinu u reprezentaciju baš zbog sukoba s izbornikom još od finala s Argentinom godinu ranije. Krajan ga nije uvrstio u momčad jer nije bio dovoljno spreman nakon operacije koljena, što mu je Ćorić zamjerio budući da je prije toga imao veliku ulogu na putu do finala.

Ipak, Ćorić se vratio na početku 2018., a za polufinale s SAD-om Krajan je uspio izgladiti nesporazume i s Matom Pavićem koji je posljednji put prije toga igrao za Hrvatsku još 2013. godine.

- Nije točno da me Krajan dosad zvao. Mene izbornik nije kontaktirao zadnje četiri godine. Poziv sam dobio 2017. za susret u Osijeku protiv Španjolske, kad je većina otkazala i jednostavno je bio primoran zvati me. Istina je da sam dobio poziv i nedavno za meč protiv Kanade, no taj poziv bio je više na inicijativu drugih osoba, a ja sam ga odbio jer mislim da nije fer nakon svega - govorio je ranije Pavić.

- Volio bih igrati za reprezentaciju. Meni je žao ako ljudi koji jesu tamo u reprezentaciji i savezu misle da peti igrač svijeta nije dovoljno dobar za hrvatsku reprezentaciju. Ja to poštujem, ali moje je iskreno mišljenje da, dok je izbornik Krajan na funkciji, mene neće biti u reprezentaciji.

Ipak se predomislio, kao i nekoliko puta Ivo Karlović. Skoro i sada. Još 2012. napisao je da više neće igrati Davis Cup, da bi se u kvadratiće obukao za finale s Argentinom prije tri godine. Prethodno se oglušio na pozive Nikole Pilića, kasnije i na Gorana Prpića. I Goran Ivanišević nije igrao zbog sukoba s tadašnjim predsjednikom saveza Suadom Rizvanbegovićem.