Boksa za naslov za preminulu majku, oca nikad nije upoznao

Anthony Joshua prvak je teške kategorije i ima sve svjetske naslove osim jednog - onog WBC-a. I premda je trenutno najpopularnije boksačko ime, nerijetko pada u drugi plan zbog Deontaya Wildera (40-0, 39 KO).

Zastrašujući Amerikanac u karijeri je neporažen, a u noći sa subote na nedjelju branit će WBC naslov u dugo očekivanom meču protiv Dominica Breazealea (20-1, 17 KO), američkog boksača koji je jedini poraz u karijeri doživio upravo od Joshue.

Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Breazeale je počeo boksati tek s 23 godine, a ubrzo je osvojio amatersko prvenstvo SAD-a u teškoj kategoriji. Zatim je nastupao i na Olimpijskim igrama prije nego se otisnuo u profesionalne vode.

Prije boksa bio je quarterback na Sveučilištu u Sjevernom Coloradu, a nakon što mu je majka preminula 2015. godine kao životni cilj postavio si je osvajanje naslova teškaškog prvaka njoj u čast.

Oca nikad nije upoznao, no zna da je bio amaterski boksač pa vjeruje da je od njega naslijedio talent koji ga je doveo do prilike za WBC naslov.

U Barclays Centru u New Yorku imat će priliku postati prvi čovjek koji je pobijedio Wildera, no upravo je neporaženi Amerikanac bio vrlo težak na riječima uoči meča. Breazealeu je prijetio ubojstvom?!

- Ovo je jedini sport u kojem možeš ubiti čovjeka i u isto vrijeme zaraditi novac za to. Ako je tako, zašto ne iskoristiti svoje pravo? Ovaj put je na kocki njegov život i to zaista mislim - njegov život! I dalje pokušavam na svoj profesionalni ‘score’ dodati jedno tijelo (ubojstvo) - rekao je Wilder uoči meča, pretjerao s trash talkom i zgrozio boksački svijet.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Hej, pa Dominic Breazeale je tražio ovo. Ja nisam tražio njega, on je htio meč protiv mene. Pa ako smrt dođe, dođe. Ovo je brutalan sport, ovo nije sport za gospodu.

Ubrzo se oglasio i sam Breazeale.

- Radi ovoga sam jako uzrujan. Nikada ne želiš čuti da netko kaže nešto tako. Nije me briga o kojem se sportu radi, a posebno ne u boksačkom sportu u kojem zaista imaš mogućnost nekome nauditi i psihički i fizički. Mislim da on uopće ne shvaća o čemu priča. Mislim da nije svoj, ako vam to ima smisla - rekao je izazivač za svjetsku titulu.

Čeka nas spektakularan meč.