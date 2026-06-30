Boksački spektakl u Zagrebu! Na Velesajmu se održava revija PRO RUKAVICA za mlade nade

Zagreb će 4. srpnja ugostiti reviju profesionalnog boksa „PRO RUKAVICA“, koja će se održati u ZBC-u na Zagrebačkom velesajmu. Priredba je namijenjena ponajprije mladim i perspektivnim boksačima koji će upravo na ovoj večeri upisati svoje prve profesionalne nastupe te napraviti važan iskorak u karijeri.

Jedan od najiščekivanijih dvoboja donosi nastup Frane Opačka, svestranog borca s iskustvom u taekwondou, kick-boxingu i boksu. Njegov protivnik bit će Zagrepčanin Sven Tadić. Iako Opačak prirodno nastupa u nižoj kategoriji, za ovu je priredbu podigao težinsku kategoriju kako bi prihvatio izazov i nastupio u lakoj kategoriji do 61,2 kilograma.

Završni dio priprema odrađuje u Zagrebu pod vodstvom promotora i trenera Roberta Varelija u Record Gymu, dok je bazične pripreme odradio u Benkovcu, u Palestra Gymu, uz stručnu pomoć kineziologa Mateja Lebe.

Veliku pozornost privlači i profesionalni debi Dina Iriškića, rođenog 2007. godine. Član je Boksačkog kluba Kralj Tomislav iz Zagreba, gdje trenira pod vodstvom kineziologa i trenera Marina Morića. Aktualni je prvak Hrvatske u amaterskom boksu u kategoriji do 80 kilograma te ga mnogi smatraju jednim od najperspektivnijih hrvatskih boksača svoje generacije.

Revija PRO RUKAVICA okupit će niz zanimljivih domaćih profesionalnih debitanata i publici ponuditi atraktivne mečeve te priliku da među prvima vidi buduće zvijezde hrvatskog profesionalnog boksa.