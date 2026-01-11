NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Noge su teške od priprema, a na ruku nam ide što ćemo formu polako moći dizati i brusiti na Europskom prvenstvu
Bolni testovi protiv Njemačke trebali su Hrvatskoj koja ima razloga za optimizam na Euru
Hrvatska rukometna reprezentacija s dva poraza u pripremama odlazi na Europsko prvenstvo. Mogli smo izabrati lakši put, dogovoriti pripremne utakmice s slabijim reprezentacijama i s puno samopouzdanja doći u Švedsku, no svjesni da nakon smjene generacija trebamo prave ispite, u Savezu su se odlučili na dvomeč s olimpijskim prvakom Njemačkom.
