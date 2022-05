Bolničar i TV komentator otišli do kraja, žena do finala, a bivši igrač Dragovoljca jurio na hakl

Na Velom Lošinju završio je četvrti turnir Stars Open Toura, najveće hrvatske turneje tenisača rekreativaca. Nakon što su u subotu ispali Roko Karanušić, Emil Tedeschi mlađi, Mate Matić, Branko Kraljević..., s pobjedničkim se peharima kući vraćaju najbolji u kategoriji pro single Luka Lemić (20), u konkurenciji single Luka Plišo (30), kao najbolji pro par Goran Kušec (44) i Luka Dobrović (28) te kao najbolji u konkurenciji 'običnih' parova Zaprešićani Dario Večerić (36) i Mario Glavan (46).

- Igram od četvrtog razreda, turnir je fantastičan, sve pohvale organizatoru Silviju Mariću i Goranu Lukačeviću, a ja sam igrao odlično. Inače igram za TK Movens u Dugavama, treću ligu, pohađam tečaj za učitelja tenisa na KIF-u i treniram djecu. Ne igram previše turnira, ali na Stars Open Touru sam treći put. Najprije sam došao do polufinala, potom do finala i sad sam osvojio - rekao je Lemić nakon finalne pobjede nad Miroslavom Mlinarićem.

Luka Plišo nakon trijumfa u finalu nad Marijom Švecom odjurio je na - nogomet.

- Ovo posvećujem svom klubu Cmrok. Tenis sam igrao kao dječak pa sam dugo trenirao nogomet te desetak godina nisam taknuo reket. Ali kad je krenula korona, privatizirali smo jedan teren i igrali svaki dan 40-50 dana. Sad igram stalno na Cmroku i Stars Open Tour. Nogomet? Igrao sam u Hrvatskom dragovoljcu i prestao sa 17 godina. Ozljeda? Ne, nego zato što sam bio loš! Ali odmah nakon turnira u Lošinju odjurio sam u Zagreb jer na Velesajmu igramo za ulazak u polufinale lige s ekipom "Drvene peći", kojoj isto posvećujem ovaj pehar - rekao je.

Igor Ivić iz Emil Frey Auto Centra i Goran Filipović iz Royal Hilla uručili su pehar pobjednika pro parova, gdje jedan od igrača smije imati ozbiljnije tenisko iskustvo, Kušecu i Dobroviću, koji su u finalu svladali Tinu Tomić i Blaža Domazeta. Tina je bila jedna od pet djevojaka koje su nastupile i opet je, kao i na prošlom turniru, stigla do finala.

- Prezadovoljni smo organizacijom turnira, nije bilo lako osvojiti ga, ali dosta dugo igramo skupa i izvukli smo - rekao je Goran, a Luka se nadovezao:

- Hvala Mariću i organizatorima, Stars Open Tour je odlična 'brija', idemo dalje! Igramo zajedno skoro tri godine i odmah smo kliknuli. On ima loš bekend, ja loš forhend, haha!

U konkurenciji 'običnih' parova, pehar je otišao u Zaprešić, medicinskom tehničaru Večeriću i komentatoru Arena Sporta Glavanu, koji je naglasio:

- Dvije godine igramo skupa, igramo ligu u Zagrebu i Zaprešiću i Stars Open Tour. Tenisa sam se primio prije četiri, pet godina, nakon 20 godina u nogometu. Radim s jako dobrim trenerom Petrom Lakovićem, koji me puno naučio i promijenio je moje razmišljanje o tenisu. A Dario mi je idealan partner, uz njega sam puno naučio o igri, taktici, postavljanju... Znam gdje mi je mjesto: on će svoje napraviti, a na meni je da popratim. Najbolji tenisač među novinarima? Ha, znam da je Dan Figenwald bio dobar, Marin Galić, Domagoj Pancirov... ima nas. A meni je to idealan hobi, ispušni ventil. Mnogi misle da novinarstvo ne nosi stres, ali to nije točno.

A Večerić je tehničar u operacijskoj sali KB Sveti Duh.

- Da, u bolnici svi znaju da rasturam tenis i dosta ih je počelo i igrati, kirurga i ostalih - kaže Večerić.

Idući je turnir u Karlovcu od 2. do 5. lipnja.

- Tamo očekujemo rekordan odaziv igrača, a u Lošinju se vidimo i dogodine, bilo je sjajno - rekao je Silvio Marić.

Najčitaniji članci